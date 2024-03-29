Эксклюзив 29 марта 2024, 19:24 Оказывать помощь правильно. Чему учат в подмосковной «Школе родственного ухода» Медсестра Бабыкина объяснила цели «Школы родственного ухода» в Подмосковье

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В Подмосковье продолжают реализацию важного социального проекта «Школа родственного ухода». Он создан для тех, кому необходимо научиться правильно ухаживать за людьми, которым такое внимание требуется на постоянной основе. Чему учат на занятиях в такой школе и сколько длится курс, в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной рассказала старшая медицинская сестра пансионата «Ногинский» Анна Бабыкина.

Программу разработало Минсоцразвития Подмосковья, напомнила Анна Бабыкина. Целевая аудитория проекта — жители, имеющие на попечении людей, нуждающихся в постоянном уходе.

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«Потому что важно знать, как помочь больному человеку. Порой люди не понимают, в чем заключается помощь. Им рассказывают, что делать, как делать и не бояться», — пояснила собеседница «360».

По оценке Бабыкиной, практика показала, что эта тема актуальна. Проекту на сегодняшний день больше года, за это время обучение прошли 300 человек.

«В нашей школе обучаем, как осуществлять уход, как происходит кормление, когда человек, например, даже не может сидеть, как гигиенические функции выполнять, как менять постель, нательное белье, важна и двигательная активность», — рассказала эксперт.

Программа рассчитана на 12 часов. Обучение занимает два дня. Есть теоретическая и практическая часть. В рамках первой части слушатели получают знания об особенностях ухода за людьми, имеющими те или иные хронические заболевания, а на практических занятиях преподаватели обучают, как именно происходит кормление, мытье тела, организация досуга.

«У нас индивидуальный подход к каждому слушателю. Если человеку сложно заниматься два дня подряд, мы стараемся дать все за один день. Если людям этого недостаточно, мы всегда находимся с ними на связи, в случае необходимости они могут приехать к нам повторно», — отметила Бабыкина.

Для занятий есть и специальный симуляционный класс. Он оборудован, как комната для проживания, пояснила специалист. Там есть все как для болеющего, так и для ухаживающего.

«В классе есть манекен, на котором можно получить навыки ухода, например, как правильно повернуть. Речь в основном о лежачих больных, потому что важно знать, как положить человека, пересадить его, не навредив ни ему, ни себе. Бывают состояния, при которых часть тела парализована, что-то болит. При каждом состоянии свои особенности, к каждой ситуации подходим индивидуально», — добавила собеседница «360».