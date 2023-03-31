Подмосковье 31 марта 2023, 04:56 Очный тур подмосковной олимпиады для школьников стартовал в музее «Новый Иерусалим» Телеканал «360»

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Второй год подряд партнером подмосковной олимпиады школьников, организованной областным Министерством образования вместе с образовательным центром Взлет при гимназии Примакова, становится музей «Новый Иерусалим». Здесь ученики с седьмого по 11 классы отвечают на вопросы по направлению «История и музеи».

Рядом со школьниками находятся их учителя. Педагоги не только привезли детей на выставку, но также вдохновили их на участие в олимпиаде.

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«Мы уже третий год занимаем [места], мы победители и призеры. Очень нравится и дети с удовольствием участвуют», — рассказала учитель биологии и географии балашихинской школы № 1 Светлана Орловская.

Детям очень интересно, в школе есть музей, отметила учитель истории в балашихинской школе № 20 Мухае Некова.

После уроков дети собирались вместе с педагогом, готовились, проходили тестирование, с прошлых годов олимпиады решали, поделился учитель истории и обществознания Серей Качмар.

После того, как дети настроились на победу, можно отправиться и на выставку. На все у школьников есть два часа.

И если первый тур олимпиады заочный — в этом году в нем участвовали 320 тысяч школьников со всей России — то второй тур для направления «история и музеи» — это возможность погрузиться в мир фламандской живописи XVII века, в том числе увидеть и редкие картины.

«Возможность для школьников прикоснуться к прекрасному, воочию увидеть собранные работы, выставка ставит для себя большие задачи и мы в том числе собрали работы из пяти частных коллекций, девяти российских музеев. Поэтому возможности увидеть все это в одном музее больше им не представится», — поделилась заместитель гендиректора по науке и выставочной деятельности музея Новый Иерусалим Наталья Михайлина.

Кроме личных бонусов, все победители и призеры олимпиады получат дипломы и попадут в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. Это позволит им претендовать на получение президентских грантов. Но многих из школьников объединяет именно любознательность и любовь к искусству.

«Мне стало интересно узнать об истории, поинтересоваться картинами писателями», — рассказала ученица 9 «А» класса Октябрьской школы Ирина.

Ученик 7 «В» класса Первомайской школы Александр отметил, что ему хочется знать, что было раньше, какие картины были. Также школьник отметил, что очень любит музеи.