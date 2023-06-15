Эксклюзив 15 июня 2023, 16:47 Ирина Каклюгина рассказала об уникальности «Добродела» в Подмосковье и искусственном интеллекте

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Дизайнер Артемий Лебедев представил на полях ПМЭФ ребрендинг подмосковного приложения «Добродел». Этот сервис объединил в себе самые важные для жизни услуги. Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина рассказала «360», в чем преимущества этой разработки и какие еще удобные цифровые функции получат жители в ближайшее время.

О новом «Доброделе»

Название портала осталось прежним — со времен, когда там можно было только публиковать обращения, предложения и жалобы, — но функционал расширился. Новое приложение с эффектным дизайном уже доступно в App Store и GooglePlay.

Созданный логотип символизирует заботу, доброжелательность и домашний уют. Зеленый цвет — природа, утка — семья, добро и удача.

Раньше, чтобы записаться ко врачу или в школу, нужно было открыть разные порталы, приложения, а теперь мы все собрали в едином приложении, больше ничего устанавливать не нужно. Там есть личные документы, паспортные данные. Плюс самое главное — услуги: можно вызвать врача, посмотреть медкарту. Ирина Каклюгина

Ирина Каклюгина отметила, что, если в 2019 году в МФЦ приходили 16 миллионов человек, то в 2022-м — всего 10 миллионов. Это говорит о том, что пользователи делают выбор в пользу гаджета: на 30% снижается количество людей, которые приходят очно.

Интерфейс стараются сделать максимально простым даже для не самых продвинутых пользователей.

«Через чат-боты идет коммуникация. Можно посмотреть данные о прививках, найти для ребенка лагерь. Раньше была необходимость носить удостоверения и книжки для ветеранов, многодетных семей и так далее. Теперь у нас есть функция „социальный паспорт жителя“. Ты просто его открываешь, и здесь весь твой льготный статус. Это очень удобно. Два миллиона уведомлений уже пришло льготникам. Например, чтобы получить льготу в аптеке, ветерану труда не обязательно носить с собой тонну книжечек, корочку», — отметила Каклюгина.

Сервисы становятся все более удобными: еще не так давно люди ходили в сберкассу для оплаты коммунальных услуг, а теперь можно настроить автоплатеж в приложении.

Есть цель достичь того же в государственной сфере, чтобы людям не приходилось подавать по 10 заявлений и прикладывать документы. Их теперь можно запросить и по межведомственной системе.

На портале есть и вкладка для бизнеса — она в процессе наполнения. Там можно в режиме онлайн получить, например, разрешение на деятельность такси.

Каклюгина указала на то, что Артемий Лебедев «проделал огромную работу» над порталом.

Об искусственном интеллекте в Подмосковье

Вице-губернатор Каклюгина рассказала, в каких сферах в регионе используют или планируют применять нейросети. По ее словам, Подмосковье реализует большой проект совместно со Сбербанком — создан специальный Центр искусственного интеллекта. Она пояснила каждое направление его развития отдельно.

Медицина

Ключевое направление — медицина. Например, при использовании ИИ врач может не диктовать медсестре данные при приеме пациента на УЗИ, а наговаривать результаты на гарнитуру, чтобы они сразу занеслись в медкарту. У медсестры освободится больше времени для работы в стационаре.

Предполагается, что искусственный интеллект сможет распознавать на снимках патологию, в том числе начальную стадию онкологического заболевания, и даже подсвечивать эту зону для врача.

Транспорт

Утром некоторые автобусы переполнены, а некоторые «возят воздух». ИИ в сфере транспорта анализирует эту бигдату и сам предлагает решение для чиновника — например, скорректировать расписание автобусов. По словам Каклюгиной, много проектов уже удалось реализовать, но и планов на будущее еще много.

Каклюгина добавила, что существуют сервисы самопроверки, та же служба такси: бизнесмен может сделать самообследование — сфотографировать машину и отправить фото. И это застрахует его от дальнейших проверок.

Школьная жизнь