Важное 31 августа 2023, 20:22 Нужные людям перемены. Движение по дороге Осташковское шоссе — Ульянково открыли в Мытищах Воробьев отметил значение дороги Осташковское шоссе — Ульянково для Мытищ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Движение по дороге Осташковское шоссе — деревня Ульянково открыли 31 августа в Мытищах. Это очень важный участок для развития транспортной инфраструктуры всего округа и микрорайона Пироговский, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он напомнил о строительстве здесь новых домов. В перспективе в них будут жить около 40 тысяч человек.

Дорога протяженностью 3,3 километра проходит вдоль границы жилой застройки от Осташковского шоссе в деревне Пирогово до примыкания к автодороге к Клязьминскому пансионату в деревне Ульянково. Строительство трассы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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«Мытищи быстро растут, уже сейчас здесь проживают порядка 300 тысяч человек. Соответственно увеличивается и дорожный трафик, запрос на качественную, современную инфраструктуру очевиден. Как мы и обещали, в этом году достроили дорогу от Осташковского шоссе до деревни Ульянково», — отметил губернатор Московской области.

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Воробьев подчеркнул, что на фоне строительства новых домов в микрорайоне важно заранее думать о том, чтобы людям было выезжать из микрорайона Пироговский, свободно добираться до работы и ездить по своим делам.

В будущем новая автодорога обеспечит выезд на Мытищинскую хорду, которую мы планируем запустить до конца следующего года. Андрей Воробьев губернатор Московской области

На автодороге Осташковское шоссе — деревня Ульянково предусмотрели от двух до четверых полос движения. Помимо этого, возвели мост через Клязьму. Длина переправы превышает 100 метров.

Для удобства пешеходов и велосипедистов вдоль дороги оборудовали тротуары и велодорожки, установили светофоры, обустроили наземные переходы и павильоны на остановках общественного транспорта.

Работы еще продолжаются. Шумозащитные экраны появятся здесь до конца II квартала 2024 года. В этот срок также переустроят воздушные линии электропередачи и благоустроят прилегающую территорию.

Губернатор обратил внимание, что в Мытищах также проектируют строительство и реконструкцию улицы Селезнева, улицы Угольной с расширением.

Каждый объект — это долгожданные и нужные людям перемены Андрей Воробьев

Помимо открытия движения по новой дороге, 31 августа запустили и новую схему движения маршрута № 31к — от железнодорожной станции Мытищи до ЖК «Императорские Мытищи». Об этом ранее просили жители во время встречи с Андреем Воробьевым.

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На линии работает автобус малого класса. Он совершает 10 рейсов в день. Первый отправляется от станции Мытищи в 07:00, а последний от ЖК — в 19:30.