Подмосковье 16 марта 2023, 08:46 Новый сервис о муниципальных и областных объектах запустят в Подмосковье Фото: Константин Семенец

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В Подмосковье запустят новый сервис о муниципальных и областных объектах. Он будет работать по аналогии с проектом «Земля за рубль», только это будет сервис для бизнеса с помещениями за рубль. О нем рассказали в ходе встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с предпринимателями в Истре.

Основатель компании «Мобитрак» Рафаэль Хабиров в эфире радио Sputnik рассказал, что его предприятие занимается производством трейлеров полного цикла.

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«Та поддержка, которая сегодня оказывается, — мы даже удивились, как это все в комплексе работает. Раньше не было понятия мобильного торгового объекта. Сейчас есть интерактивная карта», — отметил он.

Хабиров добавил, что теперь через «Госуслуги» в режиме онлайн можно подать заявку на место и получить его через семь дней. При отсутствии денег также можно подать онлайн заявку в Фонд микрофинансирования. На покупку трака дают кредит до трех лет под 7,5%.

«И самое важное для даже вновь созданной компании и, что тоже отрадно в этом плане: мобильный торговый объект — в нем может быть упакована любая франшиза. У нас сегодня много различных франшиз на рынке представлено. Это и Blackstar Burger, и Subway, и Stardogs, и многие другие», — отметил Хабиров.

Фото: Константин Семенец

При этом он добавил, что есть небольшое «но», а именно: некоторые недочеты с подключением электричества.

«Аренда очень дешевая, всего 13-14 тысяч [рублей]. А подключение тебе надо еще ждать. Через семь дней ты договор имеешь, а подключение нужно ждать несколько месяцев», — отметил основатель «Мобитрак».

В ходе беседы Воробьев вспомнил прошлогодний случай, при котором компания не могла поставить лоток в парке для торговли. Эту ситуацию разобрали, и благодаря ей, соответствующую услугу сделали цифровой и удобной. Сейчас в одно касание на портале можно подать заявку и начать торговать в парке.

«Чтобы поставить такой трак, нужно семь дней. Раньше это было 40 дней — лето прошло, а вы еще не поставили. Это недоразумение мы убрали», — подметил Воробьев.

Второй важной темой он назвал электричество.

«Мы думаем и дадим предложение, как подключиться к точкам, которые у нас находятся чаще всего в людных местах. Это или центральная площадь, или парк», — отметил губернатор.

Он обратился к зампреду правительства региона — министру инвестиций, промышленности и науки Екатерине Зиновьевой с вопросом, как будет решаться эта проблема.

«У нас сейчас 1350 объектов нанесено. Коллеги вместе с нами — Минсельхоз, Минэнерго — оцифровывают каждый, где есть подключение. Удобно, чтобы на карте сразу галочка горела, что уже подключение есть», — сказала Зиновьева.

Также, по ее словам, в регионе запустят пилот, который в ближайшее время представят бизнесу. С его помощью человек сможет сразу подавать заявку и на точку МТО, и на техприсоединение, и сохранить это время подключения.

Фото: Константин Семенец

«Мы еще подумаем, возможно, делать какую-то субсидию на стоимость», — добавила Зиновьева.

Воробьев уточнил у нее, как желающему продавать в парке, например, гамбургеры, можно подключиться к стационарному объекту, если мощности хватает, и как создать такую мощность в тех местах, где может быть торговля?

«Там, где мощность есть, делаем заявку „два в одном“. Первое — подаешь заявку сразу и на размещение нестационарного объекта, и на подключение к мощностям. На „Госуслугах“. Второй вопрос более сложный, если мощности нет. Либо инвестиция в инфраструктуру, либо, может быть, нам посмотреть и сделать какую-то субсидию предпринимателю», — пояснила Зиновьева.

Также она затронула тему нового сервиса о муниципальных и областных объектах, который запустят на инвестпортале через месяц. Он будет работать по аналогии с проектом «Земля за рубль», только этот сервис будет для бизнеса с помещениями за рубль.

«У нас будет сервис „за рубль“. Это если более изношенное помещение, а если оно поновее, то стоимость аренды будет равна стоимости налога на имущество. Мы запускаем эту программу через месяц, и на портале вы сможете кликнуть, выбрать и как по госуслуге быстро получить», — объяснила Зиновьева.