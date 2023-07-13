Подмосковье 13 июля 2023, 18:04 Новые формулы синтетических масел для двигателей последнего поколения разработали в Подмосковье Стоян Васев

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На российском рынке смазочных материалов появятся моторные масла, созданные с применением соединений магния и органического молибдена. Высокотехнологичные компоненты позволят еще эффективнее защищать узлы и механизмы двигателей самых современных автомобилей зарубежного производства.

Модернизированные рецептуры масел линейки F Synth разработаны Научно-исследовательским центром «Газпромнефть — смазочные материалы» в подмосковном Фрязине. Новые формулы семи синтетических масел обладают усовершенствованными противоизносными свойствами, а также обеспечивают механизмам двигателя дополнительную защиту от повреждений за счет специализированной адаптивной технологии, способной автоматически усиливать эксплуатационные характеристики смазочных материалов в зависимости от стиля вождения и режима работы двигателя.

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Благодаря высокотехнологичной синтетической основе и усовершенствованному пакету присадок масла линейки F Synth на 20% эффективнее предотвращают износ механизмов, а также активнее препятствуют возникновению коррозии на ключевых узлах современных моделей двигателей. Соединения магния, применяемые в составе смазочных материалов, способны предотвращать распространенный эффект раннего самовоспламенения топливной смеси и надежно защищают элементы цилиндропоршневой группы.

Смазочные материалы предназначены для обслуживания актуального модельного ряда автомобилей, микроавтобусов и легкого коммерческого транспорта западных автопроизводителей.

«Мы постоянно анализируем потребности различных сегментов рынка и в данный момент отмечаем возросший спрос на высококачественные масла от владельцев самых современных зарубежных автомобилей. Производительные и технологичные двигатели последнего поколения требуют более эффективной защиты, и именно для их обслуживания „Газпромнефть-СМ“ адаптирует рецептуры специализированной премиальной линейки масел F Synth. Возможности собственного научно-исследовательского центра, а также уникальных цифровых продуктов на основе технологии искусственного интеллекта позволяют нам создавать высокотехнологичные и надежные смазочные материалы, полностью отвечающие строгим требованиям иностранных автопроизводителей», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.