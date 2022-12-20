Подмосковье 20 декабря 2022, 20:08 Новогодние маршруты для агротуризма в Подмосковье. Куда отправиться на праздниках всей семьей Жителям и гостям Подмосковья предложили заняться агротуризмом на новогодних праздниках РИА «Новости»

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Агротуризм — одно из набирающих популярность направлений отдыха в Московской области. Разнообразить своих досуг на новогодних праздниках можно, отправившись на изучение необычных маршрутов: посетить фермерские хозяйства или этнопарк. Для любителей сладкого открытием станет Музейная фабрика коломенской пастилы.

«На сегодняшний день агротуристический сектор Подмосковья расширяется и совершенствуется — все больше крестьянско-фермерских хозяйств становятся объектами интереса для местных жителей», — отметил зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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По его словам, Минсельхоз региона поддерживает такие инициативы: фермерам предоставляют гранты, субсидии, реализуют образовательные программы для поддержки и развития таких объектов.

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Жителям Подмосковья и гостям области предлагают отправиться в этнопарке «Кочевник». Он расположен в поле возле деревни Морозово Сергиево-Посадского района. Здесь можно познакомиться с миром кочевых народов России и Средней Азии. Тут водят экскурсии в зоодвор, где живут осел, бараны, маламуты, верблюды, монгольские яки и северные олени. Животных разрешают покормить и погладить.

В этнопарке можно посмотреть представление кукольного театра, поучаствовать в интерактиве «Музыка народов мира», а детям — расписать деревянную игрушку. Есть и лучный тир, где учат искусству стрельбы из лука или арбалета. А перекусить можно, отведав этническую бурятскую кухню и блюда других кочевых народов.

Фото: Минсельхоз Подмосковья

Другой интересный маршрут — экоферма «Александровский Спас». Она находится в 130 километрах от Москвы, в деревне Тушков Городок Можайского района. Здесь разводят коз зааненской породы, производят сыр, творог и сгущенку.

Фото: Минсельхоз Подмосковья

На ферме можно пообщаться с животными, узнать много нового о происхождении коз, их молоке, посетить сыроварню с дегустацией козьего молока, сыров, йогуртов, сгущенки и даже конфет из козьего творога.

В Музейной фабрике коломенской пастилы ждут гостей, неравнодушных к десертам. Производство находится на месте старой пастильной фабрики купцов Чуприковых в Коломне. На интерактивной экскурсии посетители узнают историю знаменитой коломенской пастилы. Кроме того, сотрудники могут научить старинному «чуприковскому» способу приготовления этого продукта.

Фото: Минсельхоз Подмосковья

В Коломне есть еще одно место, которое обязательно стоит посетить. Это Музей «Калачная», где возродили старинный городской калачный промысел. На экскурсии угостят чаем и свежими горячими калачами с маслом по рецепту XIV века. Есть в меню и особый пятницкий калач, папушники и преснушки, хлеб смесной и хлеб первопроходцев, крендели, бублики. О всех этих изделиях рассказывают ведущие в ходе настоящего театрализованного представления.