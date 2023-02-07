Подмосковье 07 февраля 2023, 14:02 «Мы номер один в стране». Подмосковье стало лидером по приросту населения в России Сенатор Забралова рассказала, как изменилось Подмосковье за 11 лет РИА «Новости»

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Подмосковье продолжает расти: по результатам последней переписи населения в регионе теперь проживают восемь с половиной миллионов человек. Сколько в Московской области дипломированных специалистов, кого больше — мужчин или женщин и как власти планируют развиваться дальше — в материале «360».

Больше, лучше, современнее

Перепись населения, которую проводили в октябре — ноябре 2021-го, показала, что с 2010 года жителей в Московской области стало больше на миллион и 660 тысяч (рост составил 24,3%): сегодня там насчитывается восемь с половиной миллионов человек.

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«Московская область стала лучшим регионом России по приросту населения. <…> Это в первую очередь говорит о высоком качестве жизни и является комплексным показателем эффективности работы органов власти в регионе», — рассказал на совещании с губернатором Андреем Воробьевым руководитель управления Федеральной службы государственной статистики Москвы и Московской области Леонид Калимуллин.

Улица Лажечникова в Коломне. Вид на собор Воздвижения Честного Креста Господня (или Крестовоздвиженский) / РИА «Новости»

Наибольший прирост отметили в Ленинском округе, Котельниках, Красногорске, Лосино-Петровском и Домодедове. Почти четверть населения сконцентрировалась в пяти городских округах: Балашихе, Люберцах, Одинцове, Подольске и Раменском.

Более половины жителей Подмосковья проживают в 22 городах с численностью населения более 100 тысяч человек. Например, городские округа Балашиха, Одинцово и Подольск по численности превышают 52 субъекта России. Леонид Калимуллин Руководитель управления Федеральной службы государственной статистики Москвы и Московской области

Согласно переписи, в Московской области живут 52,5% женщин и 47,5% мужчин. В законном браке теперь состоят 60% человек, более трех с половиной миллионов. По данным предыдущей переписи, в 2010 году холостыми были 44% населения.

«Что касается рождаемости, то из двух миллионов женщин с детьми порядка тысячи впервые стали мамами в 20-24 года. При этом с 2010 года сдвинулся возраст рождения первого ребенка», — добавил Калимуллин.

Зарайск / РИА «Новости»

Учеба и жизнь с комфортом

Большинство — 78,5% — людей в Московской области живут в городах, а 21,5% — в поселках, деревнях и селах. Если учесть, что в 2010-м сельчан насчитывалось лишь 18,7%, а горожан — 81,3%, то привлекательность загородной жизни явно возросла.

За 11 лет условия жизни в Подмосковье изменились в лучшую строну — как в крупных населенных пунктах, так и в сельской местности. Стало меньше домовладений, в которых нет горячей воды, туалета и ванной, доступа к водопроводу.

«В целом по России динамика обратная. Это говорит о процессе рурализации — оттока населения из городов в сельскую местность, характерного вот для такого постиндустриального общества», — объяснил Калимуллин на совещании с губернатором.

Поезд на обновленной станции Лесной Городок, которая в будущем войдет в состав МЦД-4, в подмосковном Одинцове. / РИА «Новости»

Растет не только численность населения, но и уровень образования. Почти половина людей в Московской области старше 15 лет — 49,9% — имеют среднее профессиональное образование.

Востребованность вузов не отстает — их окончили 43,4% жителей региона. В частности, 28,3% получили дипломы бакалавра, хотя в 2010 году этим могли похвастаться только 4,6%. Более 64% — специалисты, 7,6% — магистры.

Мурал (монументальная живопись) «Приятная усталость» на фасаде дома, выполненный художником Morik в рамках фестиваля «Культурный код» в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. / РИА «Новости»

Главное — комфорт жителей

Задача властей, как и прежде, — успевать в растущем регионе, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. О том, что Подмосковье развивается, можно судить «по личным встречам, по количеству новостроек, дорог, переездов».

«Инфраструктура, безусловно, должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая, но очень интересная задача», — добавил глава Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что органы статистики совершенствуются и помогают своевременно показывать самые «чувствительные» цифры, которые важны для работы в разных направлениях: здравоохранении, образовании и других сферах.

Особое внимание в Подмосковье уделяют дорожным вопросам, уточнил руководитель региона в своем Telegram-канале. Так, с начала 2023 года дорожные службы устранили 20 тысяч ям — в 19 раз больше, чем в 2022-м. Губернатор поручил местным властям сделать так, чтобы конец зимы и начало весны прошли комфортно для жителей.

Больше пространства для жизни

Сенатор от Подмосковья в Совете Федерации Ольга Забралова в комментарии для «360» подтвердила, что Московская область — лидер в России по приросту населения. На приток жителей влияет множество факторов, один из ключевых — развитие инфраструктуры и социальной поддержки.

Московская область — один из лидеров России по строительству дорог, школ, детских садов. Вместе с тем регион показывает высокие результаты по благоустройству и регулярно берет награды за проекты преображения городов. Ольга Забралова Сенатор от Московской области в Совете Федерации

Среди прочего Подмосковье опережает другие регионы по темпам мусорной реформы: в области давно закрыли все мусорные полигоны, в черте городов больше не будет огромных свалок. На смену им пришли современные комплексы переработки отходов.

«Каждый год в Подмосковье начинается строительство более чем 25 крупных школ, а государственные услуги становятся проще и доступнее населению благодаря цифровизации», — добавила сенатор.

Дома в Московской области / РИА «Новости»

Помимо этого, власти активно решают проблемы обманутых дольщиков. К концу 2023 года их в Московской области не останется: люди получат квартиры или денежную компенсацию на покупку жилья.