Курс довоенной подготовки в Красногорске: чему буду учить, стоимость | 360°

Эксклюзив 30 октября 2022, 19:57 «Научиться защищать Родину». Курс довоенной подготовки в Красногорске даст необходимый для жизни опыт Глава ВПК «Ярополк» Шадриков назвал защиту Родины целью курса довоенной подготовки

Читать 360tv в

Курс довоенной подготовки организовал военно-патриотический клуб «Ярополк» из городского округа Красногорск. Слушателями первого занятия стали 120 человек. Главный организатор курса и руководитель клуба Илья Шадриков рассказал «360», что его главная задача — научить людей защищать Родину.

Занятие курса довоенной подготовки провели в большом спортивном зале. В основном зрителями оказались мужчины от 30 и старше, но среди них были и девушки.

Реклама

Первый вопрос, который задал Илья Шадриков ученикам: кто служил в армии. Руку подняли часть зрителей. На второй вопрос куратора о боевом опыте положительного ответа не дал никто.

Реклама

Илья Шадриков пояснил, что пока занятия проходят два раза в неделю. Сначала ученики получат теоретические знания из разных областей. Потом, после сдачи зачетов их, начнут применять на практике.

«У нас все идет постепенно. Нет задачи за месяц сделать боевика. Темы будут повторяться, но практические занятия будут разные. Я сам в прошлом с боевым опытом. Служению Отечеству отдал 17 лет. Есть задача не только привлечь туда тех, кто прошел армию, а дать понимание людям, что такое — защищать Родину», — подчеркнул Шадриков.

Организатор пояснил, что сегодня важно не просто понимать, как стреляет автомат Калашникова: знаний из разных областей требуется намного больше. На уроках клуба «Ярополк» желающие смогут их получить.

«Я специалист в стрельбе из короткого и длинного ствола — это автоматы и пистолеты. В подразделении „Альфа“, где я работал, нас сильно этому учили. Плюс я разбираюсь в тактике здания — как зачищать, как подходить, как зачищать комнаты. В дальнейшем мы будем приглашать специалистов таких, как военные психологи, чтобы люди понимали, где нужно применять то, чему мы их учим. У нас будет человек, ответственный за топографию. Сначала

Он подчеркнул, что своим опытом поделится специалист по артиллерийской подготовке: расскажет, какие бывают снаряды и как разрываются. Эксперт по минно-взрывному делу объяснит, как происходит разминирование. Обязательными станут занятия по тактической медицине и оказанию помощи во время боевых действий.

«Людям нравится, когда человек говорит не по учебнику или по методичкам, а рассказывает от себя, как он поставил эту гранату и что произошло. Это людей завораживает. То есть если приходит врач, который никогда не оказывал помощь под минометным обстрелом и просто расскажет, как и что нужно сделать, восприятие информации будет другим», — подчеркнул представитель клуба «Ярополк».

Илья Шадриков подчеркнул, что занятия станут регулярными. Некоторые ученики могут уйти, а их места — занять новые. Все уроки для слушателей бесплатные. Но опыт, которым делятся специалисты, бесценный.

Кроме боевого опыта, специалисты также раскроют секреты системы выживания: как добыть воду, найти еду, развести костер под дождем. Эти навыки вполне могут пригодиться и в обычной жизни.

На первом прошедшем уроке слушателей научили разбирать и собирать автомат Калашникова. Для тех, кто не проходил армию, этот опыт оказался первым.

«Людям нужно понимать, чувствовать и понимать, чтобы автомат для них стал как зубная щетка. Чтобы люди привыкли и знали, как он ощущается. Они сейчас пощупали, а придут через месяц и опять забудут», — отметил Шадриков.

Первые стрельбы организатор планирует провести уже после Нового года. Но здесь все зависит от договоренностей, так как клуб не боевое подразделение.

Илья Шадриков пояснил, что пока прошло только первое занятие: говорить о запуске подобных уроков в других городах Подмосковья рано — необходимо финансирование.

«Администрация городского округа Красногорск пообещала помочь. Но нам нужно много различной атрибутики: имитация гранат, тренажер по установке капельницы, нужны манекены с показом внутренних органов», — перечислил он.

Занятие показало, что интерес к подобным урокам у жителей есть. Главное, что также есть специалисты, которые готовы поделиться с ними собственным опытом и навыками, как защищать Родину.