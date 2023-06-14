Эксклюзив 14 июня 2023, 13:57 «Нацелены на освоение практических навыков». Детей в Подмосковье научили собирать БПЛА и разводить костры Центр «Авангард» запустил курс управления, сборки и перепрограммирования БПЛА для детей Telegram

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Директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова рассказала «360» об обучении детей и взрослых работе с беспилотниками и других перспективных проектах в Подмосковье. Она дала интервью на полях Петербургского международного экономического форума 2023 года.

Курс БПЛА

Основной профиль центра — военно-патриотическое воспитание молодежи. Директор отдельно отметила курс по беспилотным летательным аппаратам, который запустили год назад.

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«Дети на нашей территории учатся не только запускать дрон, делать простейшие маневры, но еще мы даем нормативно-правовую базу — что можно, а что нельзя делать БПЛА. И безусловно, как противодействовать», — сказала Дарья Борисова.

На основе курса для детей, по ее словам, зародился курс для взрослых. Его только начали внедрять.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, «Авангард» разработал программу для учителей. В нее включили такие дисциплины, как технология, ОБЖ и информатика, которые позволят на базе школы осваивать базу и к 10-му классу отправлять детей в «Авангард» с высоким уровнем знаний. Программу профпереподготовки педагогов запустят в ближайшее время, и к лету ее пройдут сотрудники 111 школ.

Тренировочный лес

«Мы нацелены на освоение практических навыков и их наработку. В этом году получили в пользование еще пять гектаров прилегающего к центру лесного пространства. Оно будет абсолютно безопасно для ребят, но у них сложится ощущение, что они в лесу», — рассказала директор центра.

В таком импровизированном лесу с детьми отработают навыки основ выживания, ориентирования на местности, разведения костра и тактических приемов — с лазертагом в качестве условного оружия. Дарья Борисова предупредила, что это намного интересней, чем работать в поле с тактическими фигурами.

Ориентация на армию

Центр развивает направление профориентации. Директор объяснила, что важно проводить ее в подростковом возрасте.

«Мы профориентированы по-своему — уделяем большое внимание военной профориентации. Любой гражданской специальности есть аналогичное место в армейской жизни. Именно этот момент мы помогаем ребятам понять», — заявила она.

В «Авангарде» детям помогают осознавать, хотят ли они поступать в высшее военное образовательное учреждение, и выбирать профиль. Центр наладил сотрудничество с Минобороны, Минпросвещения и в будущем установит связь с министерством науки и высшего образования, чтобы предложить больше партнерских программ.

Задел на будущее

«Из Подмосковья приезжают и мальчишки, и девчонки к нам на сборы, в отличие от Москвы. Среди девочек уже есть учащиеся высших военных заведений», — сказала Дарья Борисова.

Педагоги запомнили многих подопечных, которые впоследствии добились успехов. Родители тоже возвращались в «Авангард» с обратной связью. Дарья Борисова сказала, что всего за пять дней дети, по их наблюдениям, становились дисциплинированней, в том числе в быту, и возвращались с осознанием того, чего хотят. Коэффициент лояльности к службе в армии, по ее словам, от старта сборов до возвращения, повышался на 86%.

По словам Дарьи Борисовой, «Авангард» также помогает выпускникам вузов, в том числе педагогических, с трудоустройством. Центр предложил им конкурентную зарплату и условия труда, в том числе с размещением. Около 40% сотрудников приехали из других регионов, примерно 80% — моложе 35 лет.