Подмосковье 09 января 2024, 13:33 «Наша задача — чтобы жители были в тепле». Андрей Воробьев — об устранении аварии в Климовске 9 января Губернатор Воробьев: к вечеру 9 января тепло запустят во все дома Климовска Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с жителями микрорайона Климовск в Подольске, чтобы обсудить проблемы с подключением тепла в дома, которые пострадали от коммунальной аварии. Глава региона сообщил, что к вечеру 9 января специалисты планируют подключить к отоплению все жилые здания микрорайона.

«С утра мы были на котельной, заслушивали ситуацию, которая там разворачивается. Два котла у нас работают, сейчас приезжают еще специалисты, чтобы найти возможность запустить третий котел — резервный, чтобы мы могли поднять температуру», — поделился губернатор.

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Воробьев отметил, что к утру 9 декабря 86 домов в Климовске обеспечили теплом, однако есть нюансы. Когда волонтеры заходят в квартиры — батареи работают не во всех комнатах. Поэтому специалисты по каждому дому подготовят квартирографию, а затем проверят, везде ли тепло.

«Ночью было пять аварий: на 50 лет Октября, улице Дмитрия Холодова, Симферопольской, Западной и Театральной. На внешних сетях произошел разрыв. В котельной сказали, что нужно порядка трех часов для устранения повреждений, чтобы дальше запускать тепло», — рассказал Воробьев.

Как подчеркнул глава Московской области, по плану, вечером отопление будет работать в 173 домах Климовска.

Наша задача — приложить максимум усилий, чтобы жители были в тепле. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Ранее Воробьев поблагодарил Москву за помощь в ликвидации последствий аварии в Климовске. Он добавил, что и подмосковные муниципальные службы проделали большую работу.