Эксклюзив 17 июня 2023, 12:43 «Народные промыслы в ногу со временем». Почему кластер «Город Гжель» так привлекает туристов Гендиректор кластера «Город Гжель» Королева рассказала об особенностях пространства

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Подмосковье стало одним из лидеров по туристическому потоку и кластер «Город Гжель» стал центром притяжения. С февраля 2023 года его посетили уже четыре тысячи человек, рассказала в беседе с «360» на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор ООО «Гжель — открытый код» Елена Королева.

«Спрос нарастает на наши национальные символы и бренды, людям интересно. Арт-объекты и креативные истории — наша тема, мы всегда за то, чтобы промыслы воспринимались в современной подаче. И наш кластер направлен именно на решение этой задачи. Важно внимание молодых людей, чтобы они вдохнули новую жизнь и расширили горизонты», — заявила Королева.

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Проект «Гжель — открытый код» стал победителем всероссийского конкурса проектов в сфере туризма в 2022 году. В Раменском городском округе создали уникальный образовательный кластер на базе древнейшего завода фарфора и показывают народные промыслы, которые развивают в Подмосковье.

В интервью телеканалу Королева рассказала, что при работе в кластере сочетаются ручной труд и робототехника.

«Но роспись всегда только ручная. Мы идем в направлении развития промысла с использованием искусственного интеллекта. В этом видим следующий этап нашего развития. У наших акционеров есть наработки в этом направлении. К концу года, вероятно, сможем это реализовать», — поделилась спикер.

Почему у проекта нет госвливаний

Королева отметила, что проект очень интересен для акционеров, а организация показывает, как можно развивать народные художественные промыслы.

«Таких центров много в стране, а мы показываем, что это может быть интересный бизнес и с точки зрения продвижения и развития региона. С правительством Московской области мы обсуждаем улучшение транспортной доступности нашего объекта, идем в сторону государственно-частного партнерства», — подчеркнула она.

Задача на ПМЭФ

На форуме у «Города Гжель» пройдет сессия, где бизнесу расскажут о том, почему так важно нести социальные истории.

«Наше музейно-выставочное пространство — прямое позиционирование бренда, который двигает вперед не только нас. Мы показываем, что народные промыслы могут идти в ногу со временем. Пока о нас мало знают, но это интересно. Думаю, коллеги нас поддержат», — отметила собеседница.

Королева напомнила, что «Город Гжель» победил в конкурсе Ростуризма в 2022 году. По ее словам, когда все видели фото кластера на сайте, то думали, что это обычный проект.

«А когда к нам приезжали коллеги из других регионов — Нижегородская область, Хохлома, коллеги из Подмосковья — они видели, как все работает, что все реально: и наше музейно-выставочное пространство, и ландшафтный парк. Думаю, что комплексные проекты, которые развивают не только производство, но еще и туристическую и образовательную часть, — самые востребованные», — заявила гендиректор.

Кто трудится на фарфоровом заводе

На древнейшем заводе фарфора мастера работают поколениями, сообщила спикер. Привлекают к производству людей с раннего возраста.

«Внедряем практики для студентов из Гжельского государственного университета, мы принимаем и других, если есть запрос. Когда студенты первый раз попадают на наше производство, они говорят: „Жаль, нам не показали все это в школе“. Из школьников нужно выращивать себе кадровый потенциал», — добавила Королева.

Проект участвует в грантовых конкурсах. Как отметила генеральный директор, она надеется на поддержку правительства, чтобы кластер мог бесплатно реализовать идеи.

«Чтобы школьники из старших классов могли к нам приезжать — делать такие практические творческие выезды. Лет через пять, думаю, будем обеспечены для всей отрасли в кадрах», — сказала она.

«Фарфоровый» мерч

К выставке «Ладья, зимняя сказка» кластер подготовил серию худи, дизайн представили студенты.

«Они предложили несколько вариантов, мы выбрали три-четыре основных, напечатали. Мы были единственным НХП со своим мерчем на выставке, молодежь оценила. С точки зрения продвижения — это может быть не только фарфор. Человеку может нравиться „Гжель“, но он не хочет покупать фарфор, а покупает, например, худи», — посчитала собеседница.

Кластер также разрабатывает сладкие сувениры, уже есть коллаборация с российским дизайнером по шелковым платкам. Королева призналась, что проект начнет сотрудничество с союзом дизайнеров России.

Гжель — село в Московской области, находится в 43 километрах от МКАД. Село славилось месторождениями глины. Уже с середины XVII века там добывали разные сорта. Там основали первый фарфоровый завод, а технологический секрет производства старались держать в тайне.

После образования кластера «Город Гжель», на базе завода начали проводить экскурсии и мастер-классы, а также организовывать насыщенные программы для привлечения туристов.