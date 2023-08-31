Важное 31 августа 2023, 19:40 Андрей Воробьев: на благоустройство «Яблоневого сада» в Серебряных Прудах выделят 100 миллионов рублей Автор фото: Антон Чернов

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В Серебряных Прудах капитально отремонтируют три школы, детский сад, теплосети и очистные сооружения, а также благоустроят парк «Яблоневый сад», сообщил глава городского округа Олег Павлихин на рабочей встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. На работы по обновлению общественного пространства выделят 100 миллионов рублей.

«У нас Серебряные Пруды — самый южный муниципалитет. Вы там родились, управляете, Вас все знают. Всегда приятно приезжать в Ваш городской округ, где развито сельское хозяйство и очень добрые люди», — подчеркнул Воробьев.

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Сельское хозяйство

Олег Павлихин отметил, что объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в округе составляет 1,1 миллиарда рублей. Также округ участвует в программе «Подмосковные 10 гектаров», предпринимателям предоставили 17 участков общей площадью 600 гектаров, большинство из них уже ввели в оборот.

«В Серебряных Прудах 10 сельхозпредприятий, 30 фермеров, 3 тысячи личных подсобных хозяйств — и все работают. В позапрошлом году собрали 60 тысяч тонн валовки, в прошлом году — 115 тысяч тонн, это был рекорд. Рост почти в два раза. На сегодняшний момент из 36 тысяч гектаров убрали 17 тысяч, уже намолотили 74 тысячи», — подчеркнул он.

«Активное долголетие», ЖКХ, производство

В конце 2024 года в Серебряных Прудах откроют завод по производству готовых блюд «Рузком». Предприятие принесет округу 700 новых рабочих мест.

Также Павлихин передал добрые слова губернатору от местных участников «Активного долголетия».

Я весьма много городов проехал в последнее время и везде встречал участников «Активного долголетия». Это движение, которое объединяет большое количество людей старшего поколения: порядка 200 тысяч человек общаются, занимаются физкультурой, приобретают различные навыки — и это вызывает большое уважение. Андрей Воробьев губернатор Московской области

В Серебряных Прудах активно проводят модернизацию системы ЖКХ. В этом году открыли семь котельных, заменили и отремонтировали два километра теплосетей, построили водозаборное сооружение в селе Мочилы и почти четыре километра водопроводных труб в поселке Новоклемово.

До 2027 года в порядок приведут ВЗУ в Серебряных Прудах и водопровод в селе Узуново, что поможет улучшить качество воды для 10 тысяч жителей.

Павлихин уточнил, что в президентский проект «Социальная газификация» вошли 33 населенных пункта муниципалитета. Голубое топливо получили уже более 450 человек.

Благоустройству — особое внимание

Особое внимание в Серебряных Прудах уделяют и благоустройству. За последние несколько лет обновили парк «Серебряный», сквер имени Ленина, Ремесленную улицу и обустроили Братскую могилу. Приведут в порядок и «Яблоневый сад».

«В 2022 году прошло голосование, в котором победил проект благоустройства „Яблоневого сада“ в поселке Успенский. Он образован еще при графе Шереметьеве. Мы прошли экспертизу, все виды согласований с министерством благоустройства. Это 80 миллионов рублей. Большая просьба поддержать проект», — подчеркнул Олег Павлихин.

Андрей Воробьев ответил, что это место очень любят местные жители, поэтому на его благоустройство выделят необходимые средства.

«Мы обязательно поддержим, дадим 100 миллионов рублей, 20 миллионов — на детские площадки и карусели», — сказал губернатор Подмосковья.

Жилье, здравоохранение, транспорт

Важная тема — расселение аварийных домов. Жители пяти непригодных построек в прошлом году получили новые квартиры — 26 семей, еще 49 человек заселятся в комфортное жилье до 2025 года.

Уровень здравоохранения в Серебряных Прудах стремительно растет. В 2022 году в больницы и поликлиники округа поставили 13 единиц нового медоборудования, в том числе электрокардиографы, аппарат ИВЛ и другое. В этом году планируют установить еще 34 единицы техники.

В прошлом году в Серебряных Прудах капитально отремонтировали учебное заведение в Узунове, а ко Дню знаний после масштабного обновления откроют флагманскую школу имени Чуйкова. До 2025 года запланировали капремонт Совхозной, Шеметовской и Клемовской школ и детского сада № 5.

Также Павлихин от лица горожан поблагодарил губернатора за запуск нового автобусного маршрута № 1289, который напрямую следует из Серебряных Прудов в Москву. Изначально планировали, что рейсом будут ежемесячно пользоваться порядка двух тысяч человек, но сегодня на маршруте ездит около трех тысяч пассажиров.

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