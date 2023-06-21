Подмосковье 21 июня 2023, 19:57 «Мы — команда». Андрей Воробьев побывал на ежегодном отчете к жителям главы Зарайска Губернатор Воробьев пожелал главе Зарайска реализовать все планы Автор фото: Дмитрий Белицкий

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Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко выступил к жителем с ежегодным обращением, мероприятие состоялось в центре досуга «Победа». Он рассказал о развитии дорожной инфраструктуры, ремонте центральной больницы, благоустройстве и работе в сфере ЖКХ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обращение и пожелал главе муниципалитета реализовать все планы для комфортной жизни в Зарайске.

«Я хочу вас поприветствовать, рад всех видеть в зале. Сегодня, Виктор Анатольевич, у вас отчет. Желаю вам успешно его пройти. Наша жизнь состоит из постоянных изменений, вызовов, из проблем и вопросов. Нужно взаимодействовать друг с другом. Мы часто говорим, что мы — команда. И очень важно, чтобы вы, в том числе, довели значимость каждого неравнодушного человека», — сказал Андрей Воробьев.

Первая рабочая поездка главы региона в качестве исполняющего обязанности губернатора Подмосковья была именно в Зарайск, в ноябре 2012 года. Тогда особое внимание уделили детскому саду «Дюймовочка», где за 95 лет ни разу не проводили капитальный ремонт, заделывать трещины приходилось воспитателям и родителям самостоятельно. С тех пор в муниципалитете произошло множество перемен, в том числе обновили «Дюймовочку» и другие дошкольные учреждения.

«Я хотел бы от себя лично, и от всего зала сказать вам огромное спасибо за те перемены, которые были за последнее время — это и котельные, и городские очистные, самое главное — мы сделали 20 дорог, в этом году делаем еще три. Это те населенные пункты, куда не могла проехать скорая и пожарная машины», — обратился к Андрею Воробьеву глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Он также отметил, что в настоящее время в Зарайске работает высококлассные специалисты в области здравоохранения, а в медучреждениях установлены современные оборудования для МРТ и КТ.

Всего отчет главы посетили около 300 человек. Среди них были предприниматели, представители общественных организаций, участники СВО и их семьи, волонтеры, священнослужители, общественники, работники культуры и образования, а также местные и областные депутаты и руководители территориальных управлений.

Дороги к деревням Зарайского округа

Как отметил в обращении Виктор Петрущенко, с 2018 по 2022 годы в округе построили более 20 дорог общей протяженностью 25 километров. Трассы провели в том числе к деревням Аргуново, Беспятово, Черемошня и другим населенным пунктам.

Благоустройство парков и улиц

Также активно реализовывают программу по благоустройству. Преобразили парк «Беспятовская роща», площадь Революции, улицу Красноармейская, скверы у Дворцов культуры имени Леонова и «Победа», а также улицы Октябрьская и Советская. Кроме того, к 1 сентября завершат работы благоустройству площади около Зарайского Кремля и улицы Музейная. Второй этап преображения набережной реки Осетр планируют закончить в октябре этого года.

Аварийное жилье

Как и на всей территории Подмосковья, в Зарайске подходит к завершению программа по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. В новый этап проекта войдут 25 домов старого жилого фонда Зарайска, которые признали аварийными до 2022 года.

Сельское хозяйство

Также в округе реализовывают крупные инвестиционные проекты. В этом году завершено строительство комплекса для очистки, сушки и хранения сельскохозяйственных культур, общий объем инвестиций составил 70 миллионов рублей. Предприятие «Сельхозпродукты» построит новую и обновит действующую молочно-товарную ферму. Крупнейший производитель Московской области в этой отрасли «ТуламашАгро» возведет семеноводческий комплекс на площади свыше 3,7 тысяч гектаров, сейчас в элеваторном сооружении предприятия может единовременно хранится до 143 тысяч тонн зерна. Кроме того, крестьянско-фермерское хозяйство Николая Иванова обустроит зоны с гостевыми домиками и рыбалкой для туристов возле деревни Малые Белыничи.

Модернизация ЖКХ

Активно ведется работа и в сфере жилищно-коммунального хозяйства в округе. За последние два года в Зарайске построили и реконструировали 13 объектов теплоснабжения, из них девять блочно-модульных котельных и 4 участка теплосетей. В рамках областной госпрограммы в этом году запланировано начало строительства станции водоочистки в деревне Летуново. Также в 2024 году специалисты модернизируют теплосети в селе Макеево и на улице Октябрьская в Зарайске.

Новое оборудование для больницы

В Зарайской центральной больнице заменили рентген-оборудование и установили новые аппараты КТ и МРТ. Уже в этом году в медучреждении откроют кабинет с новым цифровым маммографом. Капитальный ремонт главного корпуса больницы завершат к 2024 году.

Газ для жителей деревень

До 2025 года в муниципалитете проведут газ в 10 населенных пунктах по президентскому проекту «Социальная газификация». В их числе деревни Крутой Верх, Саблино, Моногарово и Даровое.

Новая школа на 825 мест

Кроме того, в 2025 году в Зарайске построят школу на 825 мест. По словам директора СОШ № 6 Натальи Князевой, ученики и их родители замечают преобразования в городе.

«Ремонтируются и детские сады, детские площадки, заметны преобразования и в сфере здравоохранения. К нам поступают современные аппараты — все это на пользу горожанам. Завершается ремонт нашей плотины и благоустройство набережной, ведь река Осетр — это любимица всего города. Все жители посещают пляж, он так изменился, стал неузнаваем. У нас просто „сказка“, не надо никуда ехать, и здесь можно прекрасно провести время», — добавила жительница округа.

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