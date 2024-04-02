Подмосковье 02 апреля 2024, 16:25 Многодетные мамы из Подмосковья приняли участие в кулинарном поединке Телеканал «360»

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Активные жительницы Московской области, воспитывающие троих и более детей, продемонстрировали свои умения в кулинарном состязании. В поединке приняли участие восемь многодетных мам из Подмосковья.

Дома женщины часто радуют близких вкусной едой, но во время состязания их ждал другой формат. Перед участницами стояла задача четко и быстро подать на стол ресторанное блюдо, не уступающее референсу от шефа.

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«Для меня непривычно участвовать в батле. Дома мы готовим с мужем — как кулинар он придумывает что-нибудь, а я как наблюдатель перенимаю у него опыт. Поэтому здесь для меня такое впервые», — рассказала конкурсантка Ольга Тихова.

Во время поединка мамы демонстрировали не просто готовку, а настоящее искусство. Хотя все готовили по одному и тому же рецепту, к процессу каждая женщина подошла по-своему.

Телеканал «360»

«Не готовила такое блюдо ранее — мало того, я никогда не готовила говядину. Как и все участницы, ожидаю победы. Но даже если не получится победить, не сильно расстроюсь, потому что у меня появилось восемь чудесных друзей», — поделилась участница Анна Вертикова.

Способ отвлечь многодетных мам от рутины, окунуть в атмосферу дружеского, но азартного соперничества придумали в благотворительном фонде социальных программ Московской области «Исток». Кулинарный поединок — один из этапов финала конкурса «Имя ее — мама», который проводят при поддержке Московского областного регионального отделения Союза Женщин России. В масштабном мероприятии участвуют жительницы 45 округов Подмосковья.

Телеканал «360»

«Задача конкурса — подчеркнуть ценность многодетных семей. Показать, какими талантливыми, творческими, дружными могут быть многодетные семьи, и как много их у нас в Подмосковье. В них закладываются правильные жизненные ориентиры и ценности. Огромная заслуга в этом, конечно, принадлежит маме. Она как пуговка, на которой все держится», — отметила организатор конкурса, президент фонда «Исток» и председатель Московского областного регионального отделения Союза Женщин России Екатерина Богдасарова.

Результаты состязания пока не раскрывают. Все может измениться в финале, который пройдет 26 мая в Мытищах во дворце культуры «Яуза». Участниц ждут арт-конкурс, блиц-опрос и даже дефиле.