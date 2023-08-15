Важное 15 августа 2023, 19:09 Многодетная семья бойца СВО из Наро-Фоминска заселилась в новый дом после пожара Губернатор Воробьев навестил семью бойца СВО, потерявшую дом во время пожара РИА «Новости»

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Многодетная семья бойца СВО из Наро-Фоминска заселилась в новый просторный дом, старый сгорел во время пожара 24 июля — из-за перепада напряжения воспламенилась проводка. ЧП произошло, когда отец пятерых детей находился в зоне спецоперации. Его близких временно разместили в Кантемировской дивизии.

Чудом спаслись из горящего дома

Семью 15 августа навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Супруга бойца СВО поделилась с ним воспоминаниями о происшествии. По словам женщины, она чудом успела вывести всех детей из полыхающего здания. Жилье и два автомобиля сгорели полностью. У семьи не осталось ни крыши над головой, ни вещей, ни документов.

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«Пожар начался с балкона на втором этаже, первыми об этом сообщили старший сын с моим братом. Я сказала им спускаться вниз, побежала к входным дверям. Однако через них уже было трудно пройти», — рассказала женщина.

После этого она поняла, что единственный вариант спастись — прыгать через окно. Как только все эвакуировались, вспыхнул первый этаж.

Воробьев в ответ отметил, что о беде семьи узнали благодаря заведующей клубом, председателю женсовета Ольге Коростелевой.

«Слава богу, все живы, здоровы, теперь вы будете жить в новом, еще более просторном доме», — сказал губернатор.

Отец сообщили о ЧП из штаба на передовой

По словам отца семейства, про пожар он узнал спустя два дня. Ему сообщили из штаба на передовой. Буквально через пару часов мужчину отправили домой. Уже 27 июля он уже был в Наро-Фоминске.

«В СВО участвую с самого начала — с 24 февраля 2022 года. Кратковременные отпуска до этого тоже были, в частности, приезжал в декабре, когда родилась младшая дочь», — рассказал мужчина.

Новый дом в два с половиной раза больше предыдущего. В нем есть три просторные комнаты, сделан евроремонт. Рядом со зданием — место для парковки. На въезде — пункт охраны. Неподалеку есть водохранилище. Удобно расположены магазин и остановка общественного транспорта.

Все дети в семье, кроме самой младшей дочери, ходят в детсады или школы. У старшей дочки есть сложности со здоровьем, поэтому она посещает образовательное учреждение для ребят с ограниченными возможностями.

Земельный участок с домом площадью более 120 «квадратов» с мебелью и оборудованием приобрели для семьи при поддержке Подмосковья, фонда «Молодая Гвардия Единой России» и благотворительного фонда помощи «Свой дом».