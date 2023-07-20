Подмосковье 20 июля 2023, 15:32 Мировой рекорд планируют установить на молодежном форуме «Подмосковье — это мы» Уникальную матрешку представят на форуме «Подмосковье — это мы» в Красногорске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Уникальную матрешку в стиле народных художественных промыслов, которая претендует на включение в книгу мировых и российских рекордов, изготовили в Московской области. Изделие презентуют на молодежном форуме «Подмосковье — это мы» в Красногорске 21 июля.

Форум проведут для молодых людей, которые осенью выступят в роли наблюдателей на выборах губернатора региона. Участники смогут стать свидетелями возможной фиксации рекорда, после того как матрешку оценят эксперты международного агентства «Интеррекорд». Пока ее внешний вид и размер держат в секрете.

Реклама

«У нас в Подмосковье очень много молодежи — всего более двух миллионов. Это зачастую активные и инициативные ребята, которые небезразличны к своему региону, которые любят его и предлагают свои проекты, идеи», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, общественные организации в партнерстве с правительством региона открывают для молодых людей новые возможности, чтобы они могли участвовать в переменах в жизни области, ее развитии, делать жизнь Подмосковья лучше и комфортнее.

Швелидзе уточнила, что на форум пригласили активистов основных молодежных и добровольческих организаций. Среди них — МГЕР, РСО, «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», «Волонтеры Культуры» и Молодежный парламент.

Отличный формат, чтобы, с одной стороны, встретиться, приятно пообщаться, а с другой — сверить часы, обменяться опытом, мыслями, поговорить о важном и актуальном. Екатерина Швелидзе министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья

Участников форума ждет музыкальная программа с выступлением известных певцов. Будут работать тематические фотозоны. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по народным художественным промыслам.

Одной из ключевых тем станет тема образования. Ее поднимут на панельной дискуссии «Достижения Подмосковья». С участниками пообщаются министры Подмосковья, депутаты Госдумы и Мособлдумы, которые расскажут, как регион изменился за последние 10 лет.

«Нам важно показать, сколько всего в Московской области делается для молодежи. Что к молодым людям прислушиваются, реализуют их проекты и идеи. Что молодежи самой важно включаться в процесс развития Подмосковья, не оставаться в стороне», — пояснила куратор проекта «Подмосковье — это мы», депутат Мособлдумы Линара Самединова.

Она обратила внимание, что форум совместит в себе продуктивную образовательную часть и стильное, интересное мероприятие.

«И конечно, обсудим с участниками и то, что еще необходимо сделать для нашего региона», — заключила она.