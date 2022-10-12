«Строить будущую жизнь и развиваться». Почти 600 сирот Подмосковья получили квартиры с начала года | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 16:06 Поделиться Telegram

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Viber «Строить будущую жизнь и развиваться». Почти 600 сирот Подмосковья получили квартиры с начала года Министр соцразвития Подмосковья: свыше 900 сирот получат квартиры до конца года

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Почти 600 сирот из Подмосковья получили новые квартиры с января. Еще 300 ребят, достигших совершеннолетия, обеспечат жильем до конца года. Для них подбирают дома с удобным расположением и благоустроенными территориями, отметила в беседе с «360» министр социального развития региона Людмила Болатаева.

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По ее словам, задача — обеспечить комфортными квартирами свыше 900 сирот из Подмосковья за год.

«Это очень большая программа губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Уже на протяжении нескольких лет у нас нет очереди в Подмосковье: все ребята получают отдельные квартиры площадью не менее 27 квадратных метров», — подчеркнула Болатаева.

В этом году на жилье сиротам выделили почти четыре миллиарда рублей.

«Есть небольшая доля федерального софинансирования, но в целом регион справляется самостоятельно с этой задачей», — отметила Болатаева.

Чтобы в Подмосковье не было очередей на жилье для сирот, над задачей работает большая команда. В нее, помимо губернатора, министерств, глав городских округов, входит, в том числе, Росреестр.

Нам есть чем гордиться. Это действительно квартиры с хорошей инфраструктурой, в шаговой доступности от поликлиник, школ, общественного транспорта. Это квартира, в которой можно жить, развиваться, строить будущую жизнь Людмила Болатаева.

Сирота, достигший возраста 18 лет, смотрит квартиру, дает согласие или несогласие о том, хочет ли проживать в ней. С ним заключают договор, по которому он имеет право прописаться, прописать супругу.

«При этом квартиру в течение пяти лет нельзя продать, то есть она — под защитой государства. По истечении срока, если органы опеки видят, что человек социализировался, учится или работает, у него нет негативных проявлений, тогда квартира передается в собственность», — объяснила Людмила Болатаева.

Подбирая квартиры сиротам, рассматривают помещения площадью не менее 27 квадратных метров.

Как правило, это квартира более 33-34 квадратных метров Людмила Болатаева.

Квартиру выдают обустроенной: с водой, отоплением, качественными окнами, инженерными коммуникациями, санузлом и не только.

«Всего в этом году мы планируем обеспечить более 900 сирот отдельными благоустроенными квартирами. Уже почти 600 детей квартиры получили, работа продолжается. И мы рассчитываем, что на 100% ее выполним», — отметила Болатаева.

Прошлый год в Подмосковье стал последним, когда в регионе работали детские дома. Их не осталось, ведь ребят устроили в семьи.

Взамен появляются современные центры поддержки сирот. Теперь опыт Подмосковья распространят по всей России.

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