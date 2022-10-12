«Строить будущую жизнь и развиваться». Почти 600 сирот Подмосковья получили квартиры с начала года | 360°

«Строить будущую жизнь и развиваться». Почти 600 сирот Подмосковья получили квартиры с начала года
Министр соцразвития Подмосковья: свыше 900 сирот получат квартиры до конца года
Почти 600 сирот из Подмосковья получили новые квартиры с января. Еще 300 ребят, достигших совершеннолетия, обеспечат жильем до конца года. Для них подбирают дома с удобным расположением и благоустроенными территориями, отметила в беседе с «360» министр социального развития региона Людмила Болатаева.
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По ее словам, задача — обеспечить комфортными квартирами свыше 900 сирот из Подмосковья за год.
«Это очень большая программа губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Уже на протяжении нескольких лет у нас нет очереди в Подмосковье: все ребята получают отдельные квартиры площадью не менее 27 квадратных метров», — подчеркнула Болатаева.
В этом году на жилье сиротам выделили почти четыре миллиарда рублей.
«Есть небольшая доля федерального софинансирования, но в целом регион справляется самостоятельно с этой задачей», — отметила Болатаева.
Чтобы в Подмосковье не было очередей на жилье для сирот, над задачей работает большая команда. В нее, помимо губернатора, министерств, глав городских округов, входит, в том числе, Росреестр.
Нам есть чем гордиться. Это действительно квартиры с хорошей инфраструктурой, в шаговой доступности от поликлиник, школ, общественного транспорта. Это квартира, в которой можно жить, развиваться, строить будущую жизнь
Людмила Болатаева.
Сирота, достигший возраста 18 лет, смотрит квартиру, дает согласие или несогласие о том, хочет ли проживать в ней. С ним заключают договор, по которому он имеет право прописаться, прописать супругу.
«При этом квартиру в течение пяти лет нельзя продать, то есть она — под защитой государства. По истечении срока, если органы опеки видят, что человек социализировался, учится или работает, у него нет негативных проявлений, тогда квартира передается в собственность», — объяснила Людмила Болатаева.
Подбирая квартиры сиротам, рассматривают помещения площадью не менее 27 квадратных метров.
Как правило, это квартира более 33-34 квадратных метров
Людмила Болатаева.
Квартиру выдают обустроенной: с водой, отоплением, качественными окнами, инженерными коммуникациями, санузлом и не только.
«Всего в этом году мы планируем обеспечить более 900 сирот отдельными благоустроенными квартирами. Уже почти 600 детей квартиры получили, работа продолжается. И мы рассчитываем, что на 100% ее выполним», — отметила Болатаева.
Прошлый год в Подмосковье стал последним, когда в регионе работали детские дома. Их не осталось, ведь ребят устроили в семьи.