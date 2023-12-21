Подмосковье 21 декабря 2023, 19:28 Михалков едва сдержал слезы на вручении премий «Мы рядом» в Подмосковье Михалков вручил семьям погибших участников СВО премии «Мы рядом» в Подмосковье

Читать 360tv в

Торжественная церемония вручения наград премии «Мы рядом», учрежденной губернатором Московской области Андреем Воробьевым прошла в Красногорске. В этом году семьям погибших участников специальной военной операции, которые отправились на фронт добровольцами и волонтерами, награды вручал российский сценарист, кинорежиссер и продюсер Никита Михалков.

Свое выступление он начал с заявления, что пришел к выводу о губительности для человека и страны зависти и страха принятия правды. Режиссер пояснил, что сегодня Россия разделилась на тех, для кого спецоперация есть, и отрицающих ее существование.

Реклама

«К сожалению, гибнут наши ребята. Но, к счастью, многие вернутся и зададут вопросы. Страна

Он добавил, что сейчас важно не допустить, чтобы оказалось так, что погибшие в ходе спецоперации пожертвовали своими жизнями зря.

«Дипломатия дипломатией, но компромисса быть не может», — добавил Михалков.

Награды режиссер вручил Наталье Кульневой. Ее сын пропал в зоне СВО, но мать нашла его в числе погибших. После этого женщина начала помогать другим родственникам бойцов и возглавила Комитет семей воинов Отечества в городском округе Кашира.

Второй награжденной стала вдова Дмитрия Зернова Людмила. В октябре 2022 года ее супруг отправился на фронт добровольцем. За командование штурмовой группой и мотострелковой ротой получил медаль «За отвагу». Дмитрий погиб летом, прикрывая товарищей в бою.

Виталий Михалакия принимал участие в спецоперации в качестве волонтера поискового отряда. После его гибели мать Любовь Витальевна начала активно помогать фронту и даже подключила к этому бабушку погибшего волонтера, которая в 90 лет начала вязать носки для солдат.

В своем итоговом выступлении Михалков после общения с семьями погибших остановился после первой же фразы, чтобы сдержать слезы. Под поддерживающие аплодисменты зрителей режиссер продолжил речь.

«Чтобы ни было и как бы ни было, кто бы ни мешал нам ни снаружи, ни изнутри. Победа…», — снова остановился Михалков, но за него продолжил зал: «Будет за нами!»

«Победа будет за нами», — повторил режиссер и добавил. — Потому что мы единственные в мире, кто в полный рост встал перед злом».