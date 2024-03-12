Подмосковье 12 марта 2024, 12:35 «МегаФон» втрое увеличил скорость интернета в нескольких десятках поселений Подмосковья Jcomp / Freepik

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60 тысяч жителей сел и деревень крупнейших городских округов Подмосковья опробовали новое качество связи и заметили повышение скорости мобильного интернета в своих смартфонах. Технические специалисты компании «МегаФон» установили более современное телеком‑оборудование, что позволило улучшить стабильность сигнала, повысить емкость и впервые вывести в интернет 10 населенных пунктов.

Новые телеком-объекты охватили территорию 24 поселений Московской области. Благодаря оборудованию, поддерживающему диапазон LTE‑1800 с высокой емкостью и проникающей способностью, абоненты оператора могут пользоваться интернетом с максимальной скоростью — 195 мегабит в секунду. Это позволяет смотреть фильмы, сериалы, прямые трансляции и другие видео в высоком качестве без задержек.

Также на территориях поселений стала доступна технология VoLTE, работающая в сети четвертого поколения (4G). С ее помощью с одного и того же устройства можно одновременно звонить, скачивать файлы или общаться в мессенджерах без потерь в качестве и четкости звука.

Благодаря новым телеком‑объектам интернет впервые стал доступен жителям 10 населенных пунктов. В их число вошли поселок Алексино и деревня Горшково в Истринском городском округе, деревни Коняшино и Сельвачево (Раменский ГО), Красная Дубрава (Орехово‑Зуевский ГО), Сырьево (Наро‑Фоминский ГО), Бережки (ГО Солнечногорск) и Алмазово (ГО Щелково).

Еще в трех локациях Московской области инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, разогнав интернет примерно в три раза. Теперь максимальная скорость передачи данных может достигать 585 мегабит в секунду. Речь идет о деревне Осеево (Лосино‑Петровский ГО), селе Остров и сельском поселении Булатниковское (Ленинский ГО).

По словам директора «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаила Прахова, за последний год трафик в этих поселениях вырос в четыре раза в связи с быстрым социально‑экономическим развитием Подмосковья. Все больше людей приезжают в села и деревни не только в летний сезон, но и на постоянное место жительства.

«Мы понимаем важность и социальную значимость интернета для современного человека, поэтому наши специалисты регулярно обновляют оборудование для сохранения надежности сети на фоне кратного роста числа абонентов», — отметил Прахов.

В конце января 2024 года специалисты оператора уже повысили скорость интернета для миллиона жителей в 11 городских округах Московской области. Теперь обновленные радиорелейные линии обладают пропускной способностью до трех гигабит в секунду, что позволяет смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве.