Подмосковье 27 апреля 2023, 17:17 Медицина нового стандарта. Глава Минздрава рассказал о строительстве новых больниц в Подмосковье Министр Сапанюк рассказал о строительстве и ремонте больниц в Подмосковье

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В Подмосковье продолжают строить новые и ремонтировать старые поликлиники. В них поставляют современное оборудование, услуги переводят в цифровой вид, а сами учреждения делают комфортными для пребывания пациентов. Эту тему обсудили на пленарном заседании Общественной палаты при участии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Строительство и ремонт

За год в Подмосковье построили 10 поликлиник, крупный медицинский комплекс в Истре, фельдшерско-акушерские пункты в Егорьевске и Чехове, а также подстанцию скорой помощи и амбулаторию в Пушкино. В этом году планируют создать еще 11 объектов здравоохранения. Заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Евгений Мартынов отметил, что важно не только строить новые больницы, но и развивать сервисы для пациентов. Это — выписка электронных рецептов, самозапись к врачам и многое другое. Для удобства жителей в Подмосковье многие услуги переводят в цифровой вид.

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«Если обобщить все то, что сегодня делает Минздрав Московской области, — и электронные рецепты, и выписка льготных лекарств, чтобы лишний раз не беспокоить узкого специалиста, и самозапись к врачам, и развитие гериатрической, онкологической и паллиативной службы, — то все это нужно донести до наших жителей», — подчеркнул он.

В прошлом году в регионе провели ремонт 22 объектов здравоохранения, среди которых — 10 поликлиник и восемь стационаров. Еще 33 преобразят в этом году. Также в 81 учреждении проведут ремонт. В обновленные больницы поставят новое оборудование: аппараты КТ и МРТ, флюорографы и многое другое.

Новый стандарт поликлиник

Глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк добавил, что в поликлиниках также проводят проект перезагрузки — делают удобную регистратуру, разделяют потоки пациентов и открывают отдельные кабинеты для выписки лекарств. В этом году работы проведут в 50 учреждениях, в том числе — в стационарах.

«Проект „Стационар перезагрузка“ мы запустили в этом году. Он подразумевает модернизацию приемных отделений по так называемой системе 3 „Н“, которая предполагает разделение пациентов на экстренных и плановых. А экстренные, в свою очередь, делятся на три группы в зависимости от степени состояния тяжести», — объяснил он.

По проекту в стационарах также запустят первый этап реабилитации, когда пациенты смогут восстановить ресурсы организма после перенесенных заболеваний.

Медицина в деревнях и селах

Еще один новый проект — «Эффективный ФАП», который позволит жителям отдаленных территорий получать помощь рядом с домом. Они смогут пройти диагностику, сдать анализы и вакцинироваться в специальных пунктах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

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