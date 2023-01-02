Подмосковье 02 января 2023, 17:11 Мальчик стал первым новорожденным жителем Подмосковья в 2023 году Мама первого новорожденного в Подмосковье в 2023 году рассказала о тяжелых родах Телеканал «360»

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Новогоднюю ночь жительница Московской области Анна Комарова провела в Щелковском перинатальном центре, где в 00:15 минут 1 января у нее родился сын. Мальчик стал первым новорожденным жителем Подмосковья в 2023 году.

Роды оказались сложными, но благодаря врачам и акушерам ребенок появился на свет здоровым. Для Анны они стали первыми, а сын оказался настоящим новогодним сюрпризом.

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«Предварительную дату родов назначили на 6 января, но на третьем УЗИ сказали, что ребеночек растет и можем родить даже 31 декабря. Около этих дат сроки называли. Но случилось все достаточно неожиданно», — рассказала мама.

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По словам женщины, в перинатальный центр ее привезли еще 29 декабря, когда начались схватки. Тревога оказалась ложной, но будущую маму оставили под наблюдением. А когда ложные схватки переросли в настоящие, подключилась вся команда медицинских специалистов.

«Я помню, что лежала, у нас все близилось к финалу. А в поле зрения у меня были часы на стене. И тут врачи меня поздравили с Новым годом. Так мы поняли, что малыш не успеет родиться в 2022 году, а плавно перейдет в 2023-й», — добавила Анна.

Женщина добавила, что пережила две бессонные ночи. В ходе родов врачи сказали, что у ребенка обвитие пуповины, но в результате все закончилось хорошо.

«Я чувствовала себя окруженной заботой, все за нас болели, хотели, чтобы все у нас сложилось быстро и здорово», — подчеркнула Анна.

Мальчика назвали Святославом. Мама подчеркнула, что имя хотелось редкое, но простое.

У врачей выходных нет

Заведующая отделением патологии беременности ГБУЗ МО «Щелковский перинатальный центр» Светлана Крапивина отметила, что врачи работают без праздников и выходных. Поэтому неважно, в какое время происходят роды: команда медиков всегда готова помочь малышам появиться на свет.

«Мы всегда стараемся поздравить и роженицу, и друг друга в это время, но не отвлекаемся от остального процесса и стараемся, чтобы все прошло благополучно в любое время», — пояснила она поведение медиков во время родов Анны.

Крапивина добавила, что сам процесс появления ребенка на свет прошел благополучно. Сейчас мама находится вместе с сыном на совместном пребывании и готовится к выписке.

По словам Анны, из перинатального центра вместе со Святославом она уедет 3 или 4 января. А пока она отправляет мужу видео и фотографии сына. По ее мнению, когда ребенок вырастет, то станет или президентом, или Дедом Морозом. Какая-то из двух ролей ему точно уготована.