Эксклюзив 15 июня 2023, 17:54 Лояльно и удобно. Почему белорусская компания запустит кондитерское производство именно в Лыткарине Ходоренко рассказал, почему выбрал для размещения кондитерское производства Лыткарино Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского экономического форума подписал соглашение с производственно-дистрибьюторской компанией «ЮНИВЕСТ» о запуске в Подмосковье крупного кондитерского производства — в регионе будут выходить сладости под собственной торговой маркой. Коммерческий директор компании Вячеслав Ходоренко рассказал «360», что будет построен новый производственного-логистический комплекс.

ООО «ЮНИВЕСТ» реализует продукцию белорусских кондитерских фабрик на территории России. По словам Ходоренко, компания работает около семи лет и за это время заметно расширилась.

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Самые выгодные условия

«Вообще начинали работу в Московской области, потом переехали в Москву, а склады были в пределах МКАД — удобно было развозить товар. Мы долго подбирали место для комплекса, в Лыткарине нам предложили наиболее удобные условия, администрация очень лояльно отнеслась, способствовала, чтобы мы вышли на аукцион и приобрели землю», — поделился Ходоренко.

Спикер добавил, что изначально компания рассматривала разные регионы России, не только Подмосковье.

«Я сам из Белоруссии, сначала мне не очень были понятны все льготы, казалось, что будет хуже, думал, что меня отфутболят. Но, когда мы стали искать земли, мы разговаривали с разными регионами, выезжали на встречи, смотрели участки, так сложилось, что в Лыткарине к нам отнеслись очень благосклонно. К тому же там есть технопарк, большие возможности. Для нас локация очень удобная, ведь у нас почти 500 контрагентов», — заявил собеседник телеканала.

Пандемия производству шоколада не помеха

Ходоренко признался, что гордится теми фабриками, которые представляет его компания. Как отметил спикер, у них очень качественная продукция. Ежегодно обороты «ЮНИВЕСТ» растут.

«Пандемия тоже нам не помешала. Стресс любят заедать сладким, как оказалось», — отметил он.

«Спартак», фабрика, продукцию которой представляет компания, производит шоколад. Главный компонент это десерта — какао-бобы. Их доставляют из Африки, а молоко и сахар есть и в России, и в Белоруссии, добавил Ходоренко.

«Проблем с поставками тех же бобов нет. И относительно тех или иных добавок тоже», — добавил он.

Сладкое место

Теперь и в Московской области будет местное производство. Компания собирается выходить на связь с представителями местных органов власти.

«Мы планируем летом начать поставлять и сгущенное молоко, будем работать над этим направлением. Развиваем сеть белорусских магазинов, даже хлеб привозим», — рассказал Ходоренко.

Ходоренко подчеркнул, что компания также является партнером многих спортивных организаций, занимается благотворительностью. В прошлом году компания «ЮНИВЕСТ» стала партнером «Почты России».

«Начали проект, чтобы в каждом отделении почты, где есть магазины, установили стенд с белорусскими продуктами. В Москве и области 350 таких отделений», — заключил он.

«Юнивест» планирует выпускать в Лыткарине карамель, конфеты и шоколадную продукцию. Подписанное на ПМЭФ соглашение позволит привлечь более двух миллиардов рублей инвестиций и создать сотни рабочих мест.