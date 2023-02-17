Подмосковье 17 февраля 2023, 20:11 Любовь к Родине, свобода и саморазвитие. Топ-10 правил успеха от легендарной летчицы из Подмосковья Легенда авиации Брок-Бельцова назвала 10 принципов, которые помогли добиться успеха Телеканал «360»

Читать 360tv в

Галина Павловна Брок-Бельцова — единственная в мире ныне живущая женщина — штурман пикирующего бомбардировщика ПЕ-2. Знаменитой летчице накануне исполнилось 98 лет. В ее честь на территории Центрального музея Военно-воздушных сил в Монине провели торжественное мероприятие.

Брок-Бельцова — наставник для женщин летных специальностей. Она является почетным гостем и участником патриотических мероприятий подмосковного отделения Союза женщин России.

Реклама

«Мне кажется, вы обладаете такой могучей силой убеждения. Можете в каждое слово вселить жизнь. И каждое слово обретает свое истинное значение, истинное качество, потому что вы сама этими качествами и достоинствами обладаете, их демонстрируете», — сказала председатель МОРО «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова.

В день рождения для летчицы провели масштабный концерт. Одним из самых ценных подарков для ветерана стали ее воспоминания: фотографии Галины Павловны и истории из ее жизни ожили на сцене в спектакле долгопрудненского театра «Город».

Накануне праздника летчица назвала 10 принципов успеха женщины. Она поделилась своими жизненными устоями и рассказала о своей судьбе. Первый принцип Галины Павловны — быть свободным в широком смысле этого слова и развиваться.

Я была спортивной очень, подвижной, танцевала, каталась на коньках. Волейбол. Чемпион среди девочек по волейболу. Была свободной в широком смысле этого слова. <…> Кружки, театр, катки, лыжи, спортзалы, бассейн при Мочальских банях. [Училась] в образцовой школе. И вот в этом круговороте свободы я развиваюсь. Галина Павловна Брок-Бельцова летчица, ветеран

Вторым принципом ветеран сочла необходимость действовать. По ее словам, только так человек сможет увидеть, на что он способен.

«Война — кровь, страдание, смерть. <…> Седыми выходили — да. Начни действовать! И ты увидишь, на что способен», — сказала Брок-Бельцова.

Летчица отметила: нельзя объять необъятное, нужно уметь находить главное, самую суть, и мыслить творчески. Еще один принцип — начинать с себя и делать себя. Она подчеркнула, что во всем нужна жесткость и требовательность: не только к другим людям, но и прежде всего к себе.

«Я преподавала в Высшей школе после МГУ 60 лет. В разных вузах страны. И студенты сидели на ступеньках в актовых залах. Дисциплина. После меня никто не войдет. Вот это тоже работало. Я очень требовательна. Но к себе тоже. <…> Начинай с себя. Делай себя. Побеждай свои недостатки. И сегодня говорят: верь в себя. Ты творец, создатель, фигура номер один», — заявила Галина Павловна.

За основу шестого принципа она взяла волевой характер. Ветеран пояснила: есть воля — есть человек, нет воли — нет человека. Также, по ее словам, дисциплина должна идти из семьи.

Почему беспорядок дома? Почему не убрана постель? Почему разбросано? Почему не покушали? Взяли, согрели, покушали, убрали. И вот этот порядок. Требовательность к организации. Дисциплина. <…> В бегах, работа, учеба. Все вместе делаем дома. Вместе на лыжню, вместе в спортзал, в библиотеку, в театр. На концерт. И вместе дома. Галина Павловна Брок-Бельцова

Также летчица напомнила, что никто никому ничего не должен. Она призвала менять свой мир самостоятельно. Еще один принцип она сформулировала по завету писателя Аркадия Гайдара: надо честно жить, много трудиться и крепко любить свою Родину.

«Секрет счастливого брака: первое и главное — в тебе, человек. <…> Если ты довольствуешься тем, чего достиг, упиваешься благом, красотой, достатком — никогда не будет счастья. <…> Честно жить, много трудиться и любить Родину. Некоторые подумают: какая высокопарность? А какая глубина! Это значит не дрожать, не бояться. Трудиться. Тот, кто много трудится, многого достигает. <…> Нечестно живешь — рано или поздно стукнут, обязательно», — подчеркнула ветеран.

Заключительный принцип Брок-Бельцовой: «Я мыслю — я живу». Важно, чтобы работали не только руки или ноги, но и голова. Также женщина призналась, что чувствует свою нужность, когда к ней приезжают люди и хотят увидеть.