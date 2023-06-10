Подмосковье 10 июня 2023, 11:19 «Лекари души». Лучшим соцработникам Лобни вручили почетные грамоты День соцработника отметили в Лобне, лучшим сотрудникам вручили грамоты Pxhere

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В Лобне ветеранов и сотрудников социальной сферы поздравили с профессиональным праздником. Лучших специалистов отметили почетными грамотами.

Замглавы администрации городского округа Вадим Лебедев отметил, что труд соцработников — один из самых значимых и важных в обществе.

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«Вы даете уверенность в завтрашнем днем тем, кто остался в трудной жизненной ситуации. Благодарю вас за ваш профессионализм, желаю успехов и всего самого доброго», — сказал он.

Почетные грамоты и благодарственные письма главы города и совета депутатов вручили лучшим сотрудникам социальных служб.

В отрасли соцзащиты работают люди самых разных специальностей — психологи, врачи, педагоги, воспитатели, юристы и программисты. Они поддерживают пожилых людей, инвалидов, многодетных и малообеспеченных — всех, кому не обойтись без помощи.

Чтобы справляться с такой работой нужны стрессоустойчивость, аккуратность, организованность и, конечно, доброта и отзывчивость. Поэтому случайных людей в этой профессии, как правило, не бывает.

«У нас коллектив очень стабильный, много лет сотрудники работают, вкладывают себя, потому что равнодушных людей в этой профессии нет, не бывает и не должно быть. <…> Мы любим детей, хотим им помогать, и, наверное, на этом строится наша работа», — рассказала замдиректора семейного центра Диана Абдулмуталимова.

Специалист по социальной работе Елена Оверчук отметила: если относиться к работе с любовью, а к людям — с уважением, ничего сложного нет.

«Люди очень нуждаются, прежде всего, в позитивном общении. Нуждаются в радости. И они не просто благодарны: такое ощущение, что мы — своеобразные лекари для их душ», — призналась она.

Замдиректора центра соцобслуживания и реабилитации Елена Гек добавила, что и сами специалисты получают эмоциональную отдачу от общения с людьми.

«Они нас тоже любят, ждут, благодарят, звонят, у нас такие взаимные благоприятные отношения», — сказала она.

Проверкой на прочность для социальных работников стала пандемия. Испытание они с честью выдержали — сотрудничали с волонтерами, доставляли продукты, лекарства и необходимые в быту вещи, поддерживали тех, кто в этом нуждался. Иногда приходилось работать на пределе сил, но трудности людей этой профессии не пугают.

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