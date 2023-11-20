Подмосковье 20 ноября 2023, 12:33 Компания «Щелково Агрохим» открыла завод в Узбекистане Пресс-служба АО «Щелково Агрохим»

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Завод по производству химических средств защиты растений «Щелково Агрохим Узбекистан» торжественно открылся в Самарканде. Это крупнейший завод в Центральной Азии. Предприятие заработало накануне, 17 ноября, на территории свободной экономической зоны «Ургут» в степной части массива «Сазаган» Нурабадского района республики.

Инвестор — «Щелково Агрохим» — представил проект завода в 2019 году. Ожидается, что его мощность составит 20 тысяч тонн в год. Появление предприятия даст новый импульс для ускоренного развития аграрного сектора Узбекистана и соседних стран.

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Выпускать здесь будут в основном пестициды. В ассортименте — более 40 наименований современных препаратов, разработанных научным центром АО «Щелково Агрохим», что позволит обеспечить растущие потребности Узбекистана и экспорт за рубеж. Кроме того, завод создаст более 100 новых рабочих мест.

Генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов отметил, что Узбекистан — территория со своей самобытной сельскохозяйственной системой.

Проект представляет огромную ценность в суверенной стране, которая нуждалась в таких проектах. Мы здесь представляем промышленность и науку Московской области. Надеемся активно показать все преимущества наших технологий и препаратов. Здесь должны применять препараты на основе растительных масел, которые предотвращают испарение, высыхание. Препараты должны быть быстропроникающими, а это калоидные и нанотехнологичные продукты. Салис Каракотов генеральный директор АО «Щелково Агрохим»

Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим»

Потребность в строительстве предприятия по производству средств защиты растений назрела давно. Узбекистан стремится к продовольственной независимости, и главную роль здесь играет сельскохозяйственное производство. Новый завод уже называют жемчужиной химической отрасли.

Возможно, поэтому его открытие стало событием международного масштаба — церемония собрала специалистов из России, Узбекистана, стран ближнего зарубежья.

Для нас в целом предприятие «Щелково Агрохим» является системообразующим в Московской области. Для города это ключевое предприятие с точки зрения формирования бюджета и всех программ. Оно является лидером в сельскохозяйственной отрасли с точки зрения средств защиты растений, и Узбекистан, Средняя Азия — это сельскохозяйственная страна, наш партнер, и то, что здесь щелковское предприятие, крупнейшее в Московской области, очень дорогого стоит и важно. Андрей Булгаков глава городского округа Щелково

Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим»

Мероприятие посетили представители российских министерств и ведомств, эксперты аграрного рынка России и Узбекистана, руководители и специалисты сельхозпредприятий, ученые.

На этом предприятии воплощены самые лучшие достижения российской и мировой науки. Соответственно, технологии требуют очень глубокого профессионального подхода. Конечно, Салис Добаевич [Каракотов] и его команда воплотили здесь самое лучшее, что есть в технологиях производства химических средств защиты растений. Петр Чекмарев заместитель президента Российской академии наук

Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим» Пресс-служба АО «Щелково Агрохим»

Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов от всей души поблагодарил всех, кто приложил руку к реализации масштабного проекта.

«Пусть новый завод долго и успешно функционирует и вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона», — пожелал он.

Производственные линии уже работают на полную мощность. В планах — поставка пестицидов не только в Узбекистан, но и в соседние страны: Таджикистан, Казахстан и Киргизию.

Реклама. АО «Щелково Агрохим»