Подмосковье 27 января 2024, 18:21 «Комфортные условия». Воробьев рассказал о работе ТЭК Подмосковья в День энергетики Воробьев и Новак запустили головной газораспределительный пункт Королева Сергей Хакимов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства России Александр Новак по видеоконференцсвязи запустили головной газораспределительный пункт (ГРП) городского округа Королев «Самаровка» на стенде региона на выставке «Россия». Об этом сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Запуск приурочили ко Дню энергетики. В мероприятии также участвовали министр энергетики Николай Шульгинов, гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов и гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин.

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«Самаровку» заново запустили после модернизации. Газораспределительный пункт полностью перевооружили и комплексно отремонтировали — теперь его можно использовать в автоматическом режиме, постоянное присутствие персонала не требуется. Мощность ГРП — 75 тысяч кубометров в час.

Константин Семенец

«Самаровка» снабжает Королев необходимым объемом газа. К газораспределительному пункту подключены 1274 дома, 120 тысяч квартир, полторы тысячи коммунально-бытовых предприятий и 27 котельных. А кроме того, ГРП обспечивает газом предприятия оборонно-космической отрасли с непрерывным циклом производства.

В тот же день на подмосковном стенде обсудили реализацию президентского проекта «Социальная газификация» и модернизации системы энергоснабжения.

Наш президент принял решение о социальной догазификации. Этой программе уже больше двух лет, и вы активно нам помогали, сопровождали эту работу. За это время мы газифицировали 320 тысяч человек. Вообще в Московской области уровень газификации составляет 98%, но оставшиеся 2% для нашего региона — это очень много. И каждый человек хочет иметь комфортные условия в своих поселках, небольших населенных пунктах. Поэтому мы продолжаем программу. В этом году задача — газифицировать еще порядка 20 тысяч человек, и следующие два — примерно в том же темпе. Андрей Воробьев губернатор Московской области

В проект вошли около 3,1 тысячи подмосковных населенных пунктов: 152 тысячи домов и 410 тысяч жителей. За два с половиной года к газу удалось подключить 107 тысяч участков под ИЖС (320 тысяч человек), две школы и две больницы. В рамках проекта построили четыре тысячи километров газопровода. На 27 января 2024 года поступило уже более пяти тысяч заявок на льготное подключение к газу от ветеранов, многодетных, семей мобилизованных и других категорий граждан, получающих особую поддержку. В работах используются исключительно отечественные материалы и комплектующие, изготовленные на заводах в Подмосковье и других регионах. Кроме того, «Мособлгаз» создал и выпустил линейку котлов и водонагревателей.

Как отметил Александр Новак, экономика развивается только тогда, когда для этого есть созданные энергетикой возможности.

Президентом была поставлена задача: обеспечить ускорение темпов газификации. Изменена модель, теперь она социальная — граждане не платят за доведение инфраструктуры до участков. Когда мы начинали работу по выполнению этого поручения, Московская область активно включилась в нее вместе с «Мособлгазом». Сегодня Московская область — самый большой регион с точки зрения реализации президентской программы. У нас в стране уже миллион подключений, и больше 10% — это Подмосковье Александр Новак заместитель председателя правительства России

Ранее инициативу Подмосковья по передаче техобслуживания газового оборудования газораспределительным организациям приняли на федеральном уровне. Это позволит гарантировать соблюдение единого стандарта качества работ. В Московской области ответственность за это несет «Мособлгаз».

пресс-служба Мособлгаза

Андрей Воробьев напомнил, что половина домов в России газифицирована.

«Для того, чтобы не было аварий, трагических случаев, очень важно иметь компетентную организацию, которая имеет право проверять газовое оборудование. Нашу инициативу поддержало правительство, и с 1 января 2024 года „Мособлгаз“ осуществляет эту работу», — напомнил губернатор Подмосковья.

В регионе также появилась служба газовых участковых, которые работают в каждом городе и постоянно находятся на связи с жителями.

Губернатор Воробьев добавил: с учетом того, что в Московской области многие живут в СНТ, региону нужна серьезная модернизация электроснабжения. В 2024 и 2025 годах «Россети Московский регион» планируют построить в Подмосковье три питающих центра: один в Чехове, два — в Раменском городском округе. Так каждый муниципалитет сможет передать дополнительно около 100 мегаватт мощности. Кроме того, удастся обеспечить надежное электроснабжение Подольска и Домодедова.