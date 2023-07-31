Подмосковье 31 июля 2023, 14:11 Комфорт и сервис для каждого. Количество парков в Подмосковье увеличится до конца года Министр благоустройства Хайкин: количество парков в Подмосковье увеличится Пресс-служба губернатора Московской области

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Парки Московской области благоустраиваются и создаются по четырем основным направлениям: чистота и безопасность, сервис и услуги, культурная и спортивная программы, а также обратная связь жителей. Общее число территорий для отдыха жителей Подмосковья до конца года увеличится до 193. Об этом в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он отметил, что в этом году по программе формирования комфортной городской среды в Московской области прошла работа по созданию 17 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 20 крупных парков и лесопарков и семи набережных.

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«Часть из этих объектов уже открыли. В июне семь объектов, в июле шесть. В минувшие выходные большой лесопарк в Подольске был открыт, также есть план по открытию объектов на август и сентябрь», — рассказал Хайкин.

Министр отметил, что для посетителей уже начали работать парк Талалихина в Подольске, парк Толстого в Химках, парк «Взлет» в Домодедове, парк Островского в Ступине. В ближайшее время откроется Свердловский парк в Лосино-Петровском. Кроме того, начали работать фонтанная площадь в Пущине, зона отдыха в Клину. В ближайшее время откроют бульвар 65-летия Победы в Подольске.

«С 2019 года у нас кратно выросло количество больших и крупных парков. Мы начинали программу с девяти территорий, в этом году это 30 больших объектов. Это формирует определенные вызовы по содержанию и обслуживанию», — подчеркнул Хайкин.

Принципы благоустройства

Глава министерства благоустройства добавил, что все работы в парках Подмосковья проходят по четырем направлениям: чистота и безопасность, сервис и услуги, культурная и спортивная программы и обратная связь жителей.

«Необходимо обеспечивать комфорт и сервис для каждого посетителя», — добавил он.

Обратную связь с посетителями обеспечивают 82 чата общественных советов, в которых состоят более 19 тысяч активных подписчиков. Через них посетители задают вопросы, получают информацию о мероприятиях и узнают о новых городских сервисах. При этом общее количество жалоб на содержание парков снизилось со 106 в прошлом году до 75 в этом.

«При этом нельзя расслабляться, нужно постоянно улучшать качество содержания. Основное, на что обращают внимание жители, — это ремонт и содержание, мусор, туалеты и услуги», — перечислил Хайкин.

По словам министра, самое большое количество жалоб касается неработающих туалетов. Он подчеркнул, что такое нарушение допускать нельзя и необходимо контролировать договоры на техническое обслуживание, ремонт, поставки средств гигиены и штат уборщиков.

«В среднем обслуживание одного туалетного модуля обходится в 90 тысяч рублей в год. Это не такие громадные деньги, и каждый парк может себе это позволить», — подчеркнул Хайкин.

Он добавил, что сейчас в некоторых парках Московской области появились специальные датчики, которые контролируют работу кабинок. Это позволит и посетителям, и руководителям территорий следить за тем, чтобы туалеты оставались открыты.

Для безопасности посетителей в парках Подмосковья работает более 2,5 тысячи камер системы «Безопасный регион». Полученные данные позволяют оценить количество посетителей, привлекательность мероприятий, а также качество содержания территорий.

Популярность парков

Михаил Хайкин добавил, что всю информацию об инфраструктуре парков оцифровали. Муниципальные власти знают, сколько километров дорожек проходят по территории отдыха, количество фонарей, туалетов, скамеек и урн. Эта информация постоянно обновляется для обеспечения финансирования работы территорий.

«Посещаемость парков кратно растет кратно. У нас выросло количество парков с 92 до 193 (будет до конца года, сейчас — 188). Прогноз посещаемости до конца года — 66 миллионов посещений. Сейчас с начала года это 43 миллиона», — подчеркнул министр.

Самыми посещаемыми парками он назвал «Пехорку» в Балашихе, парк Мира в Мытищах, «Елочки» в Домодедове, «Эко-берег» в Химках и парк Малевича и «Раздолье» в Одинцове.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков, благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.