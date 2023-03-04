Подмосковье 04 марта 2023, 19:16 Командный дух. Благотворительный турнир по хоккею в поддержку участников СВО прошел в Подмосковье Подмосковные хоккеисты провели благотворительный турнир в поддержку участников СВО

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Ледовая арена имени Петрова в городском округе Красногорск стала местом проведения первого благотворительного турнира по поддержке участников специальной военной операции. Каждый пришедший на соревнования зритель смог внести свой вклад, чтобы поддержать военных, которые находятся на передовой.

В турнире приняли участие любительские команды хоккейных клубов «Феникс» (городской округ Люберцы), «Чехов» (городской округ Чехов), «7.62» (городской округ Мытищи) и «Красногорск» (городской округ Красногорск).

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин отметил, что турниры между хоккейными клубами проводят каждый год. В этот раз соревнование решили посвятить помощи военным, которые находятся в зоне специальной военной операции.

«Каждый должен помогать бойцам чем может. Московская область оказывает поддержку и тем, кто сражается непосредственно на передовой, — призывникам и добровольцам, — и мобилизованным. У нас два своих добровольческих батальона. Идет большая помощь, связанная с материально-техническими средствами. Сегодня мы дали возможность каждому участнику, каждому зрителю стать ее участником», — отметил вице-губернатор Подмосковья.

Хромушин пояснил, что в холле лежат листовки с QR-кодом, через который все желающие могут внести средства в фонд «Возрождение жизни». При поддержке Народного фронта он закупит все необходимое и отправит в зону проведения СВО.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков заявил, что сегодня в поддержку военных вовлечена вся Московская область, все жители.

«Хоккеисты своим примером показали важность командной игры. Так и мы все объединены одним — помощью нашим бойцам. Нужно больше делать таких мероприятий и вовлекать в них все больше участников», — отметил он.

Волков добавил, что победа невозможна без сильного тыла. Поэтому жители Подмосковья сделают все, чтобы приблизить будущую победу.

«Огромные слова благодарности нашему губернатору Андрею Воробьеву, потому что именно с его поддержкой, с его объединением нам все это удается, чтобы мы продолжали эту важную работу и миссию», — добавил глава округа Красногорск.

Организаторами турнира стали благотворительный фонд «Возрождение жизни» и Общероссийский народный фронт.

«Мы в основном ориентированы на социальную составляющую. Это медикаменты, продукты питания, особенно детские. Это помощь раненым в госпитале, начиная от медицинских изделий и расходных материалов, которые необходимы в том числе на передовой», — рассказал основатель фонда Павел Народовский.

Он отметил, что идея благотворительного турнира для поддержки военных возникла, потому что он сам хоккеист.

«Спорт, прежде всего, объединяет. Через него можно донести, что общество сегодня должно быть консолидировано и только так можно достигнуть победы», — отметил общественник.

Собранные в ходе турнира средства направят на закупку медицинских материалов для прифронтовых больниц Запорожской области, где проходят лечение участники спецоперации. Часть средств потратят на подарки к Международному женскому дню для врачей, медсестер и санитарок, которые спасают раненых бойцов.

Это не первое объединение сил правительства Московской области, Народного фронта и фонда «Возрождение жизни» по доставке помощи бойцам на передовую и гуманитарных грузов жителям освобожденных террииторий, отметил, представитель Народного фронта Василий Бочкарев.

«Сбор от этого благотворительного турнира пойдет на помощь госпиталям, где лечатся наши военнослужащие. Также появится возможность вручить подарки прекрасным девушкам и женщинам которые несут свою тяжелую службу в качестве санитарок, медсестер, докторов», — подчеркнул он.

Благотворительный турнир прошел по олимпийской системе: до полуфинала не дошла команда «Феникс» из Люберец, а победитель прошлогодней встречи — команда «Чехов» — занял только третье место.

В финале встретились команды «7.62» (городского округа Мытищи) и «Красногорск». Хозяева льда победили с разгромным счетом 5:0.