Подмосковье 03 сентября 2023, 20:11 Командированные в ДНР жители Подмосковья приняли участие в выборах губернатора Работающие в ДНР жители Подмосковья приняли участие в выборах губернатора Телеканал «360»

Читать 360tv в

Жители Московской области с раннего утра воскресенья, 3 сентября, встали в очереди к экстерриториальным участкам в Мариуполе, Макеевке, Бердянске и других городах новых регионов России. Для всех приехавших в командировку организовали возможность проголосовать на выборах губернатора.

В подшефных Подмосковью районах сейчас работают дорожники, строители, врачи, волонтеры, а также военные. Один из избирательных пунктов открыли на базе в поселке Седово.

Реклама

«Здесь все сделали вместе с избиркомом Московской области. Привезли оборудование, создали избирательные участки, подобрали помещения», — рассказала «360» заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская.

Она подчеркнула, что для организаторов голосования работы очень много, так как обстановка и логистика новых регионов сильно отличаются от привычного Подмосковья.

«Но для избирателей, надеюсь, разница не должна быть заметна», — добавила заместитель министра.

Члены комиссии экстерриториальных отделений не только работали на местах, но и выезжали в небольшие населенные пункты, где также работают жители Подмосковья.

Новоазовская комиссия с переносными урнами приехала на ремонтируемый мост через реку Кальмиус, ведущий в поселок Сартана. Голосование для дорожников устроили прямо на переправе. Каждого избирателя проверили по составленным спискам и выдали бюллетени.

Кроме врачей, волонтеров и рабочих, в Донецкой Народной Республике также находятся военнослужащие. Как отметила заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская, несколько избирательных участков сформировали на базе военных частей.

Голосование проводят даже непосредственно на передовых позициях. Туда, куда возможно, к местам дислокации военнослужащих, выезжают комиссии с переносными урнами. Юлия Ольшанская замминистра территориальной политики Подмосковья

Заместитель министра добавила, что избирателей из Московской области в новых регионах в общей сложности насчитывается несколько десятков тысяч человек.

Одна из комиссий приехала в город Токмак Запорожской области, чтобы дать возможность военнослужащим из Подмосковья принять участие в выборах губернатора.

Участок открыли в небольшом помещении. Все погашенные бюллетени члены комиссии заберут в запломбированных переносных урнах.

Для поездки на передовую в состав избирательных комиссий включили военных. Перед голосованием для них провели инструктаж о правилах выдачи бюллетеней, работе со списками, переносными урнами и сейф-пакетами.

Голосование на выборах губернатора Московской области за пределами региона продлится до 5 сентября. Участки работают с 08:00 до 18:00, а в последний день — с 08:00 до 15:00.