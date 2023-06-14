Эксклюзив 14 июня 2023, 12:31 «Коломенская пастила» расширит производство благодаря поддержке властей Подмосковья Глава «Коломенской пастилы» Дмитриева: власти Подмосковья помогают расширять производство Телеканал «360»

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Власти Московской области активно помогают бизнесу, в том числе необычному, основанному на старых русских традициях. Гендиректор ООО «Коломенская пастила» Елена Дмитриева рассказала «360», как регион поддержал расширение производства компании.

Музей «Коломенская пастила» изначально был авторским проектом, который при этом нашел поддержку с первых дней работы. Когда продукцию представляли на фестивале, правительство Подмосковья заинтересовалось и предложило компании поучаствовать в мероприятии к Татьяниному дню. Потом фонд Потанина предоставлял ей гранты, еще один фонд — поддерживал производство.

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Музей посещал губернатор Андрей Воробьев.

«Он был на нашей фабрике, и теперь с его легкой руки мы будем расширять ее. Надеюсь, прирастем новыми корпусами и фабрика будет мощным производственным предприятием. Планируем открыть два цеха», — рассказала Елена Дмитриева.

Музейная фабрика коломенской пастилы находится на месте старой пастильной фабрики купцов Чуприковых и занимает два здания. Теперь, возможно, компании передадут еще два — это было пожеланием губернатора Воробьева, причем речь идет о ближайшей переспективе.

Традиции и современность

В музейной части работают девушки в исторических костюмах ХIХ века. Коломенские пастильницы носили традиционные сарафаны, обувь на каблуке и без задников. Именно этот образ удалось воссоздать в музеях.

«Коломенскую пастилу еще в ХVIII веке представляла Коломенская пастильня, это чисто женский бренд, и мы создаем этот образ женщины», — пояснила Дмитриева.

Коломенскую пастилу изготавливают только по традиционной технологии с помощью ручного труда, по рекомендациям из книг. Главный источник — Российская государственная библиотека. Рецепт пастилы был еще в «Домострое», затем в сборнике Василия Левшина «Русская поварня». Всего представители «Коломенской пастилы» нашли около 400 рецептов, и все они похожи. Пастилу делали из яблок «Антоновка» и «Горская зеленка» (этот сорт пока утрачен, но есть надежда его воссоздать). По словам Дмитриевой, для вкуса пастилы важнее всего именно сорт яблок, это ее основа. Чем кислее и плотнее яблоко, тем вкуснее продукт. Также в пастилу добавляют немного меда или сахара, иногда — ягоды.

Мы подходили к этому не как к бизнесу, а как к реконструкции того вкуса, что был в Коломне. Мы проследили историю, поняли, что меняется жизнь, среда, требуются изменения в технологиях, а пастила — это яблоки, такой средневековый консерв. В основе — все те же бабушкины методы. Мы используем миксер, не взбиваем вручную, используем не дрова, а электричество и газ, но все остальные процессы те же самые. Елена Дмитриева гендиректор ООО «Коломенская пастила»

Спрос на продукт растет, и в свете грядущего расширения площадей компания задумалась и о расширении производства. Не исключено, что появится цех по упаковке. Сейчас сотрудницы заворачивают пастилу вручную, стремясь сохранить при этом старинный образ упаковки.