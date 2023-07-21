Подмосковье 21 июля 2023, 15:56 «Ключевое — это врачи». Губернатор Воробьев рассказал о работе новой поликлиники в Домодедове Губернатор Воробьев рассказал о работе новой поликлиники в Домодедове Автор фото — Антон Чернов

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Новая поликлиника открылась в микрорайоне Южном в Домодедове. Там пациенты могут получить помощь узких врачей, качественную диагностику и лечение. Работу медучреждения проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В микрорайоне находится порядка 50 многоквартирных домов, в которых проживает более 30 тысяч человек. Раньше они были вынуждены ездить в соседний микрорайон Авиационный, чтобы посетить врача. Новая поликлиника в Домодедове заработала в декабре — по словам Воробьева, учреждения построили по государственной программе модернизации первичного звена. Особый акцент сделали на комфорте и удобстве пациентов, а также эффективном лечении.

Наша задача — обеспечивать заметные трансформации в этой сфере — и в первичном звене, которое самое чувствительное, и в стационарах. Но ключевое — это врачи. Андрей Воробьев

Автор фото — Антон Чернов

Учреждение может принимать 400 пациентов в смену. Как отметил главный врач Домодедовской центральной больницы Андрей Осипов, поликлиника почти полностью укомплектована кадрами.

«С понедельника у нас начали работать еще два врача — невролог и кардиолог. По терапии и первичной помощи мы укомплектованы на 100%. Ищем аллерголога, это одна из самых дефицитных специальностей в округе», — сказал он.

В больнице работают кабинеты неотложной помощи, профилактического осмотра, функциональной диагностики, забора крови, прививочная и процедурная. Заведующая поликлиникой Марина Малина добавила, что в женской консультации пациентки могут получить консультацию психолога.

«То, что такой специалист ведет прием именно в амбулаторных условиях — это новая практика в медицине. Он помогает не только будущим мамам, но и женщинам, у которых есть какие-то сомнения по поводу материнства», — отметила она.

Автор фото — Антон Чернов Автор фото — Антон Чернов Автор фото — Антон Чернов Автор фото — Антон Чернов Автор фото — Антон Чернов Автор фото — Антон Чернов

В поликлинике работает дневной стационар по разным профилям, а в начале лета на территории учреждения открылся пост скорой медицинской помощи. В сентябре там откроют аптечный пункт.

Андрей Воробьев также рассказал о страховании от несчастных случаев, которое введут для сотрудников скорой помощи. Оно будет работать для среднего медперсонала и водителей.

«Мы приняли такое решение, все они будут застрахованы. И второе — возможность вызова полиции на некоторые выезды, потому что случаются разные ситуации. Наша задача — уже в этом году сделать на планшете тревожную кнопку», — заявил он.

Пациенты отметили, что новая поликлиника дала возможность быстро получать качественную помощь рядом с домом.

Ранее губернатор рассказал о новом стимуле для переезда врачей в Подмосковье. Он напомнил, что для привлечения туда сотрудников действует специальная программа.