Эксклюзив 23 марта 2023, 14:11 Китайские автомобили Hongqi могут стать популярными в Подмосковье, и вот почему Автоэксперт Мосеев: появление китайских автомобилей Hongqi в РФ было бы своевременным Пресс-служба губернатора Московской области

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На заводе Mercedes-Benz в Подмосковье может начаться выпуск премиум-автомобилей китайской марки Hongqi, сообщили «Газете.ru» эксперты авторынка. Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с «360» предположил, что некоторые автомобили будут рассчитаны и на более массовую «аудиторию» водителей.

Мосеев подчеркнул, что тезисы о возможном открытии завода — «пока только размышления».

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«На мой взгляд, речь будет идти о Hongqi, потому что нет смысла на Mercedes запускать какой-то массовый бренд, пускать надо именно премиум, потому что его и не хватает. И завод сам рассчитан на производство премиальных авто», — рассудил эксперт.

Он подчеркнул, что Hongqi — самый известный бренд в Китае, на нем ездят руководители страны, и две модели этого бренда уже получили сертификацию в России. Компания Hongqi уже говорила о том, что собирается выходить на продажи в Россию, но логично было бы, если бы тут появилось еще и производство.

С «немецкой тройкой» придется побороться

По мнению Олега Мосеева, постепенно российские автовладельцы поймут, что премиальные китайские машины ничем не хуже, чем японские и корейские и бренд завоюет свое место под солнцем. Особенно с учетом существующей ситуации с ценами, запчастями и обслуживанием зарубежных автомобилей. Он напомнил, что многие вначале недолюбливали и Hyundai, говорили, что это «не автомобиль, это просто тазик какой-то».

«Да, с „немецкой тройкой“ придется побороться. Так же как японцы с корейцами боролись с немцами и не могли победить, потому что есть все равно люди, которые считают, что настоящий премиум-бренд может быть только из „немецкой тройки“», — заметил автоэксперт.

Цена на продукцию Hongqi будет во многом зависеть от модельного ряда.

«В принципе, у любого премиум-бренда есть модели, которые рассчитаны на средний класс, — как у Mercedes, Audi. Все премиум-бренды стремились подтянуть к себе аудиторию из среднего класса, и модельный ряд начинался как раз оттуда. У Hongqi та же самая история: есть небольшие кроссоверы, которые по крайней мере в Китае дешевле, чем некоторые китайские масс-бренды в России», — пояснил Мосеев.

Он резюмировал: если удастся наладить полноценное производство Hongqi на заводе в Подмосковье, этот проект «имеет шанс на успех».