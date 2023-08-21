Эксклюзив 21 августа 2023, 19:29 Кандидат в губернаторы Наумов заявил о закредитованности жителей Подмосковья Кандидат Наумов: жители Подмосковья — одни из самых закредитованных в России

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Кандидат в губернаторы Московской области от партии КПРФ Александр Наумов во время предвыборных дебатов в эфире «360» рассказал, что намерен работать над созданием новых рабочих мест и повышением заработных плат. По мнению Наумова, Подмосковье может стать локомотивом для развития всей страны.

«Я иду на выборы, основываясь на программе КПРФ „10 шагов к достойной жизни“, которая разработана лучшими умами нашей партии и основывается на опыте сталинской модернизации. Одним из разработчиков программы был Владимир Иванович Кашин — почетный гражданин Московской области и академик», — заявил Наумов.

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Кандидат подчеркнул — он баллотируется, чтобы решить проблемы региона и сделать его движущей силой для всей страны. По мнению Наумова, Подмосковье обладает мощным промышленным, научным, сельскохозяйственным потенциалом, но он «не работает до конца».

«Я иду с тем, чтобы создать около двух миллионов новых рабочих мест, чтобы увеличить заработные платы, пенсии и стипендии в два раза, чтобы услуги ЖКХ не превышали 10% дохода семей. Жители Московской области — одни из самых закредитованных в РФ, 55% от семейных доходов уходит на кредиты», — сказал он.

По словам Наумова, в Подмосковье нужно поддерживать предприятия и сельское хозяйство. Он призвал также уделять внимание ветеранам и «детям войны».

Избирком зарегистрировал в качестве кандидатов губернатора Андрея Воробьева от «Единой России», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от «Справедливой России». Выборы пройдут 8–10 сентября 2023 года в Единый день голосования.