Эксклюзив 21 августа 2023, 18:59 Кандидат на пост губернатора Жигарев заявил, что выступает за улучшение жилищных условий в Подмосковье Кандидат Жигарев: я за прозрачность СМИ и либерализацию налоговой системы

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Кандидат в губернаторы Московской области от ЛДПР Кирилл Жигарев заявил, что выступает за либерализацию налоговой системы и прозрачность действий местных органов власти. Об этом он рассказал на дебатах в эфире «360» в понедельник.

«Моя программа как кандидата в губернаторы призвана решать вопросы, которые будут усиливать социальную политику нашего региона, защитят традиционные ценности семьи, материнства и детства. Они нацелены на развитие инфраструктурных проектов во всех 57 муниципалитетах региона», — сказал он.

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Жигарев отметил, что также выступает за улучшение жилищных условий жителей и ограничение «роста бетонных джунглей».

«Я за либерализацию налоговой системы. Ранее неоднократно и успешно вносил инициативы в Мосооблдуму, чтобы снизить налоговое бремя для жителей. Один из движущих аспектов экономики нашего региона — это улучшение условий для ведения крупного, малого и среднего бизнеса», — добавил он.

Также кандидат отметил, что выступает за многопартийность в парламенте и на местах.

«Чтобы оппозиции отдавали контроль и надзор за нашими проектами. Я за развитие СМИ, за поддержку местного телевидения и интернет-ресурсов. Таким образом, из этого вытекает, я за прозрачность действий местных органов власти, чтобы люди знали, какие процессы происходят», — заключил Жигарев.

Ранее по решению избирательной комиссии кандидатами на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева от «Единой России», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от «Справедливой России».

Выборы губернатора Московской области пройдут 8–10 сентября 2023 года в Единый день голосования. Губернатор избирается сроком на пять лет, процедура голосования продлится три дня.