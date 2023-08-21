Эксклюзив 21 августа 2023, 20:12 Кандидат на пост губернатора Никитин напомнил о важности поддержки многодетных семей Кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин: знаю, как поддерживать рабочий класс

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Кандидат на пост губернатора Московской области от партии СРЗП Анатолий Никитин указал на важность создания хороших условий для жизни человека. Таких, чтобы у людей была возможность работать, отдыхать и растить детей. Об этом он заявил на дебатах в эфире «360».

Анатолий Никитин — инженер по первому образованию, также кандидат экономических наук. Почти 30 лет назад он организовал компанию, которая, по его словам, сейчас является системообразующей в России.

Я знаю, как работать с людьми. Я умею работать с семьями людей, со старшим поколением, поддерживать рабочий класс. Анатолий Никитин кандидат в губернаторы Московской области

Никитин заявил, что вместе со своей командой помогает бойцам в зоне спецоперации и постоянно находится с ними в контакте.

«В том числе у нас есть программа, в рамках которой мы помогаем их семьям — семьям тех, кто сейчас находится за „ленточкой“, семьям тех, кого, к сожалению, уже с нами нет», — отметил кандидат.

Никитин также является президентом Федерации шашек России. Он уделяет много внимания воспитанию, образованию и спортивным достижениям членов общественной организации — детей и старшего поколения. Только в Подмосковье, как уточнил он, больше 15 тысяч участников федерации. Задача организации — вернуть шашки в каждый двор и сделать так, чтобы дети не сидели в гаджетах, а соревновались со старшим поколением.

«Получали у них опыт и обменивались самыми лучшими моментами своей жизни за шахматно-шашечным столом. <…> И передавались в то время патриотические традиции и опыт стариков, и все это было в непринужденной обстановке и беседе», — подчеркнул Никитин.

За восемь лет работы Федерация выросла на 20%, уточнил он. Кандидат добавил, что важно сделать престижным статус многодетной семьи. Это очень нужно, потому что будущее поколение зависит от наших детей, заключил Никитин.

Выборы главы Подмосковья состоятся 8–10 сентября 2023 года. Избирком зарегистрировал в качестве кандидатов Андрея Воробьева от «Единой России», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ, а также Анатолия Никитина от «Справедливой России».