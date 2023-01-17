Подмосковье 17 января 2023, 16:42 Внимание учителям. Как в Подмосковье поддерживают сферу образования и развивают спорт РИА «Новости»

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Новый, 2023 год объявили Годом педагога и наставника. О ситуации в сфере образования в Московской области, миссии учителей, а также о популяризации спорта рассказали в эфире «Область перемен. Подмосковье» председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова и начальник организационного управления Министерства физической культуры и спорта Подмосковья Денис Салтыков.

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Повышение статуса педагога и привлечение молодых кадров

Президент Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Такое решение приняли для признания особого статуса педагогических работников, среди которых и те, кто работает наставником.

Указ президента был направлен в том числе и на то, чтобы подчеркнуть особый статус учителей, отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. Внимание к педагогам и наставникам необходимо, об этом говорят и в родительском сообществе, и в сфере образования.

Важно повышать социальный статус педагога, престиж этой профессии. Я думаю, что главной задачей Года педагога и наставника также является привлечение молодежи в эту профессию. Линара Самединова председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике

Она отметила, что сейчас в сфере образования появляются новые кадры. Для их активного привлечения предпринимаются разные шаги. В частности, в Московской области есть такая практика, как педагогические классы. В регионе на сегодняшний день в них учатся 702 ученика.

Ребята мотивированы, чтобы попробовать стать педагогами, пояснила Самединова. Они получают дополнительное образование, у них есть факультативные занятия, ученики более углубленно изучают психологию. По итогам 2022 года, благодаря целевой форме обучения, педагогические вузы и колледжи получили 2073 абитуриента.

Чтобы был высокий статус профессии, каждый из нас должен транслировать ценность учителя, педагога и наставника. В этом году особенно есть для этого повод. Линара Самединова

Самединова обратила внимание, что в этом году в Московской области проведут большое количество мероприятий для повышения квалификации работников педагогической сферы. Специалистам продолжать предоставлять самые разные возможности, чтобы проявить себя в профессиональной сфере. Не так давно появилась новая программа — наставничество в учительской среде, это большая помощь молодым специалистам, добавила Самединова.

К проблемам педагогического сообщества привлекается внимание и со стороны властей, общественных организаций и родительских комитетов. Бывает, что учителя, особенно молодые, сталкиваются с профессиональным выгоранием. В регионе стараются обеспечить комфортные условия работы для педагогов. Поддерживают при этом не только школьных преподавателей, но и воспитателей детских садов, спортивных тренеров, учителей дополнительного образования.

«В Подмосковье работает центр непрерывного дополнительного образования педагогов. Это центр поддержки, который обучает и повышает мастерство педагогов, это происходит в прямом смысле круглосуточно», — заключила Самединова.

Новый сезон «Выходи во двор» и другие зимние активности

В Подмосковье продолжается зимняя серия игр «Выходи во двор». Первая игра сезона-2022/2023 прошла в декабре в Мытищах. Прошлый сезон «Легенды хоккея» завершили после 11 игр, не потерпев ни одного поражения. Только в трех состязаниях команды любителей смогли сравнять счет и завершить поединки ничьей.

Работа по популяризации зимних видов спорта в Подмосковье ведется уже не первый год, отметил начальник организационного управления Министерства физической культуры и спорта региона Денис Салтыков.

В этом сезоне во дворах Московской области насчитается 572 хоккейный коробок, где жители могут поиграть в хоккей или покататься на коньках, уточнил он. У людей есть большой запрос на организацию новых объектов для занятий разными видами зимних активностей, поэтому инфраструктуру для этого будут в дальнейшем продолжать развивать. Салтыков обратил внимание, что в Подмосковье любят не только играть в хоккей, популярно и катание на лыжах. В регионе сейчас обустроили 158 лыжных трасс. Внимание уделяют и горнолыжным курортам области.

Говоря о серии игр «Выходи во двор», он пояснил, что смысл проекта был в том, чтобы у любителей была возможность сразиться со знаменитыми спортсменами. Летом проводятся поединки по футболу, а зимой — по хоккею.

Мы не ожидали, что это вызовет такой ажиотаж и что жители будут так активно поддерживать. Причем не только дети, но и взрослое поколение давало очень активную обратную связь Денис Салтыков начальник организационного управления Министерства физической культуры и спорта Подмосковья

Легенды спорта охотно соглашаются принимать участие в матчах, поэтому состязания будут проводить дальше, добавил Салтыков.

«Попасть в команду любителей может кто угодно. Нет каких-либо ограничений. Достаточно являться местным жителем, вести здоровый образ жизни, и все возможно», — подчеркнул он.

А 23 февраля в Балашихе состоится еще одно спортивное событие — традиционный турнир pond hockey под открытым небом в формате «четыре на четыре». Он пройдет на льду озера Бабошкино. Организаторы подготовят 12 игровых площадок для 48 команд.