Подмосковье 03 января 2024, 17:05 Как работает единственный в Подмосковье танцевальный коллектив для особенных детей Руководитель коллектива «Мы в танцах» рассказала о работе с особенными детьми Фото: Ирина Мальцева

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Единственный в Подмосковье танцевальный коллектив «Мы в танцах» для детей с синдромом Дауна и аутизмом работает в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский». Раскрытие себя, своей индивидуальности в танце очень помогает детям в реабилитации, рассказала руководитель ансамбля, специалист по реабилитации Ольга Ушакова.

«Наши дети изначально уникальны в лучшем значении этого слова. Они с разными диагнозами — синдромом Дауна и аутизмом, — но тоже хотят жить в ритме танца, наслаждаться этими движениями, тем более они по природе очень пластичны и музыкальны», — подчеркнула она.

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По словам Ушаковой, изначально занятия танцами проходили в рамках хореографического кружка — его создали по просьбе родителей более шести лет назад. Но со временем эксперимент перерос в нечто большее — и появился настоящий сплоченный танцевальный коллектив.

В начале было сложно: слезы, непонимание. Мы искали ключик к тому, как объединить их и научить танцевать. Ольга Ушакова

В начале пути большую роль сыграли мастер-классы по индийским танцам. Приглашенный хореограф несколько лет проводил с ребятами занятия. Индийская музыка благотворно влияла на детей.

Теперь этот танец обязательно входит в их концертную программу, а она уже очень обширная: дети исполняют не только танцы народов мира, но и современные номера.

Важность маленьких побед

Со временем коллектив окреп, почувствовал в себе силы, ребята начали ездить на фестивали, мастер-классы, принимать участие в международных онлайн- и офлайн-конкурсах и концертах.

В октябре поучаствовали в международном многожанровом арт-проекте «Ты можешь!» фестиваля-конкурса искусств «Сердце осени» и получили диплом «Музыкальный урожай» лауреата второй степени.

Фото из архива Центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский»

Эти маленькие победы очень важны для детей, которые начинают верить в себя, не боятся сцены, раскрепощаются и танцуют.

«Мы открыты в информационном пространстве: у нас есть соцсети, где рассказываем о наших успехах. В преддверии Нового года с проектом „Мы в танцах“ мы подавали заявку на участие в премии губернатора Подмосковья, а весной собираемся подать заявку на получение гранта», — отметила руководитель коллектива.

Мы хотим делиться своими знаниями и опытом, чтобы появлялись подобные коллективы для особенных детей и в других городах Подмосковья. Разработали специальную программу. Общение и обмен знаниями — очень важный аспект развития направления интеграции людей с ОВЗ. Ольга Ушакова

«Мы видим у детей стремление меняться и выходить на сцену»

По словам хореографа «Мы в танцах» Алены Родэ, во время занятий дети развивают пластику движений, артистизм и становятся увереннее в себе. Алена — мама двоих детей с аутизмом. Сын и дочь тоже участвуют в танцевальном ансамбле и делают успехи.

«Когда несколько лет назад наш коллектив остался без хореографа, я предложила свою кандидатуру. Другие мамы поддержали меня. Просто я очень люблю танцевать и хочу передать эту любовь детям», — поделилась Родэ.

У нас занимаются дети разного возраста — от шести до 18 лет. Это помогает им объединяться в танце. Старшие подтягивают младших. Мы встречаемся два раза в неделю. В программу занятий входят разминка, изучение простых танцевальных связок, новых танцев, повторение основной программы, упражнения на растяжку и гибкость. Алена Родэ

Для хореографа очень важно, чтобы каждый ребенок смог понять свою роль в номере и в коллективе, тем более что все дети разные. Один может прыгать, другой — нет. Надо выходить из ситуации, находить в каждом изюминку, подыскивать такие движения, чтобы все участники могли быть на сцене и это выглядело гармонично.

Фото из архива Центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский»

«Мы видим у детей стремление меняться, работать над собой, выходить на сцену. Они не любят медленные танцы, им нравятся зажигательные, тогда все довольны и радуются, — отметила Ольга Ушакова. — Год назад дети выучили танец „Ангелы“ на трогательную песню Татьяны Булановой. Когда они в костюмах ангелов небесно-голубого цвета с крылышками за спиной исполняют его, равнодушных просто нет. Зрители плачут. И это слезы не жалости, а умиления от того труда, которого достигли ребята, ломая все стереотипы».

Находить силы двигаться вперед

Многие родители особенных детей раньше бросали все силы на то, чтобы вылечить ребенка, не могли смириться с диагнозом, затем пришли в центр реабилитации, стали общаться с мамами других детей, специалистами, стали спокойнее и рассудительнее. Теперь они находят новые интересы, силы двигаться дальше, понимая важность социальной реабилитации.

Фото: Ирина Мальцева

«Моя 10-летняя дочь Софья занимается в коллективе „Мы в танцах“ уже второй год. У нее аутизм, поэтому раньше она занималась только индивидуально. Я была так удивлена, что со временем благодаря хореографическим занятиям ребенок смог научиться танцевать, подружиться с ребятами, выйти на новую ступень развития. Когда я увидела ее на сцене ДК „Балашиха“, у меня были слезы счастья. Сейчас она и дома тоже любит пританцовывать», — поделилась мама одной из девочек Екатерина Ж.

Специалисты реабилитационного центра, руководители проекта «Мы в танцах» уверены, что главная цель танцевальной терапии для детей с ОВЗ в том, чтобы ребенок мог выразить свои эмоции через танец, «вытанцевать» свое настроение, ощущения.

Движения под музыку не только помогают физическому развитию, но и совершенствуют мышление, улучшают память, внимание, восприятие, отлично снимают напряжение, избавляют от усталости и помогают детям в адаптации к окружающей среде, повышая их самооценку.