Подмосковье 07 июля 2023, 19:47 «Качественная и доступная помощь». Воробьев — о новом медицинском оборудовании в Подмосковье Воробьев: с начала года в Подмосковье установили 38 единиц медицинского оборудования

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В подмосковных медучреждениях продолжают устанавливать современное медицинское оборудование. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что с начала года в больницах региона появилось 38 аппаратов КТ, МРТ, маммографов, флюорографов и ангиографов. Техника служит для пациентов в Коломне, Подольске, Жуковском, Люберцах, Рузе и других округах.

«Одна из ключевых наших задач — обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям нашего Подмосковья. Основной запрос, который мы слышим от людей, — это первичное звено. Поэтому продолжаем строить и капитально ремонтировать поликлиники, научились быстро возводить ФАПы на селе, в марте следующего года введем долгожданную детскую областную больницу в Красногорске. Ведем серьезную работу по привлечению узких специалистов, оснащаем наши медучреждения современным, высокотехнологичным оборудованием, в том числе заменяем аналоговое на цифровое», — рассказал Андрей Воробьев.

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В областной клинической больнице в Клину установили два новых цифровых рентгеновских аппарата российского производства — в детском стационаре и во взрослой поликлинике. Техника обладает высоким качеством изображения при низкой лучевой нагрузке, пациенты получают снимки в личном кабинете на портале госуслуг.

В поликлинике на улице Карла Маркса в Дубне появился магнитно-резонансный томограф, который позволяет проводить до 18 исследований ежедневно. Аппарат обладает высокой мощностью и может диагностировать многие заболевания, включая изменения в центральной нервной системе, воспалительные процессы, аутоиммунные патологии и злокачественные образования на ранней стадии. А в медучреждении на улице 9 Мая появился новый цифровой рентген, на котором можно проводить около 50 осмотров в день.

Современная ангиографическая система стоимостью более 90 миллионов рублей поступила в областную больницу в Люберцах. Оборудование помогает своевременно диагностировать и оказывать медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проводить плановые и экстренные вмешательства.

Установка нового ангиографического комплекса позволит совершать до 2,5 тысячи диагностических исследований и операций ежегодно.

В Коломенской больнице установили новый аппарат компьютерной томографии. Техника показывает объемное подробное изображение исследуемого органа. Благодаря этому врачи смогут выявлять различные заболевания на ранней стадии, в том числе и онкологические. Аналогичное оборудование появилось в Пушкинской, Подольской и Электростальской больницах.

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