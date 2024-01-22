Подмосковье 22 января 2024, 16:55 Юбилейный чемпионат России по ловле на зимнюю блесну прошел в Подмосковье

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Юбилейный, десятый, чемпионат России по ловле на зимнюю блесну состоялся на Можайском водохранилище. На соревнования в Подмосковье съехались 118 участников практически со всей России.

Профессиональные рыбаки впервые встретились на льду Можайского водохранилища 10 лет назад. В юбилейном чемпионате приняли участие почти 40 команд, по три человека в каждой. Соревнования собрали в основном мастеров спорта и КМС, а также нескольких перворазрядников.

«Для рыбаков это колоссальное событие. Оно представляет собой праздник и состязание по выявлению сильнейшего. Кроме того, это обмен опытом. Это встречи, дружеское общение, масса позитивных эмоций», — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Московской области Александр Жуков.

Основная задача участников чемпионата — выловить как можно больше хищных рыб. Главным трофеем считается окунь.

Спортсмены применяли блесну — популярную приманку для ловли хищников, например, щуки, судака, окуня. Пользоваться этим приспособлением, на первый взгляд, легко, однако чтобы стабильно ловить крупную рыбу, нужны не только физические навыки, но и стратегия.

«Допустим, один человек поймал килограмм, второй — килограмм, третий — пятьсот граммов. Мы сажаем этого человека на лунку, и он старается доловиться до килограмма. Здесь не столько важно принести очень много веса, хотя это тоже круто, сколько принести ровный вес», — объяснил участник чемпионата Антон Симаненко.

Еще одна задача спортсменов — «отжать точку». Соперники могут воспользоваться даже секундной заминкой, чтобы сделать этот тактический ход.

«На край зоны подходит команда. Крайний спортсмен той команды, которая хочет принять маневр и отжать точку, держит на старте флажок. Человек, который ближе к нему, может замешкаться: как, его компаньоны ловят, а он — нет. Что делать? Он теряется, а тот спортсмен, который хочет отжать точку, делает два шага вперед, ставит флажок и оттесняет соперников на два метра», — рассказал главный судья чемпионата Андрей Давыдкин.

На этот раз лидером чемпионата стала команда Московской области. В личном и командном зачетах отличился Денис Вихров, поймавший более девяти килограммов хищной рыбы.