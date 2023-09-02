Подмосковье 02 сентября 2023, 13:26 Избирательные участки для работающих в ДНР жителей Подмосковья подготовили к выборам Участки для выборов губернатора Подмосковья открыли для работающих в ДНР Jeremy Weate / Flickr

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Больше года строители, врачи, волонтеры и военные из Московской области работают в городах и поселках Донецкой Народной Республики, помогая восстанавливать дома и оказывая помощь местным жителям. На время проведения выборов губернатора Подмосковья отправиться домой они не могут — работы все еще очень много. Чтобы каждый мог выполнить свой гражданский долг, избирательные участки организовали в населенных пунктах республики. В одном из таких мест для голосования, открытом в спортзале школы Новоазовска, побывал корреспондент «360».

Для проведения голосования специалисты Мособлизбиркома привезли бюллетени установленной формы и списки избирателей. В помещениях уже установили кабинки, урны для голосования, переносные ящики и стенды с информацией о кандидатах.

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Прямо во время подготовки работающие в ДНР жители Московской области начали приходить на участок, чтобы посмотреть на работу и узнать, когда можно прийти на голосование.

«Очень здорово, что участки открываются и мы все можем реализовать свои права и проголосовать на выборах губернатора Московской области, независимо от того, в командировке мы или в Подмосковье находимся», — поделился с «360» заместитель начальника управления Министерства территориальной политики Подмосковья Леонид Костюк.

После подготовки участка все бюллетени, документы и списки избирателей уберут в специальный сейф. До 08:00 утра, когда комиссия начнет работать, хранилище останется опечатанным.

Глава Новоазовского района Василий Овчаров отметил, что школу для открытия избирательного участка выбрали не просто так. Рядом с ней находятся самые большие объекты, где работают специалисты из Московской области.

«Также в помещении есть отдельный вход, поэтому процесс голосования не помешает занятиям», — отметил он.

Овчаров добавил, что Новоазовску очень повезло, что шефство над ним взяла Московская область, потому что восстановительные работы идут усиленными темпами. К своему первоначальному облику возвращаются дома и социальные объекты.

«Это надо делать быстро, потому люди круглые сутки в три смены работают. Когда начался избирательный процесс, они должны отдать свой голос без отрыва от производства, и поэтому мы любезно предоставили спортивный зал нашей Новоазовской школы» — заметил он.

Досрочное голосование и голосование на экстерриториальных участках началось в России в минувшую пятницу, 1 сентября. Места для голосования продолжат работу до 3 сентября — с 08:00 до 20:00 и 4 сентября — с 08:00 до 15:00.