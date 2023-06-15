Подмосковье 15 июня 2023, 12:50 Инвестпортал Подмосковья интегрируют с федеральной платформой «Мой экспорт»

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Инвестиционный портал Подмосковья интегрируют с российской цифровой платформой «Мой экспорт». Благодаря этому областные предприятия смогут получать федеральные и региональные меры поддержки в одном окне. Соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Глава Московской области подчеркнул, что это важный проект: не раз говорилось о том, что услуги должны быть максимально доступными как для жителей, так и для бизнеса.

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Губернатор отметил, что в Подмосковье за прошедший год объемы экспорта выросли с 11 до 13,6 миллиарда долларов. Благодаря этому многие компании получили поддержку на уровне региона.

«В рамках ПМЭФ мы подписали соглашение с Российским экспортным центром, и теперь первыми в стране в режиме „пилота“ интегрируем услуги нашего инвестпортала и „единого окна“ РЭЦ. Теперь через наш портал подмосковные предприятия-экспортеры смогут подать заявку не только на региональные, но и на федеральные меры поддержки», — добавил Андрей Воробьев.

Цифровая платформа «Мой экспорт» появилась в 2020 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», оператор по ее созданию и развитию — государственный институт поддержки несырьевого экспорта РЭЦ. Платформа предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, которые сопровождают выход компаний на экспорт в режиме одного окна.

В 2016 году в Московской области открылся региональный Центр поддержки экспорта, а через шесть лет началась реализация совместной программы с АО «РЭЦ» по поддержке экспортно ориентированных предприятий в системе «Одно окно». На протяжении последних пяти лет Центр поддержки экспорта Московской области занимает первое место в России, поэтому именно этот регион станет пилотным партнером для воплощения проекта. Первый этап интеграции планируют запустить уже к 1 августа 2023 года. К концу года к проекту должны присоединиться и другие регионы.

Совместный проект интеграции распространится как на действующих экспортеров, так и на компании, планирующие осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

«Мы хотим создать для экспортеров аналог „Госуслуг“, чтобы в одном месте были доступны любые меры поддержки и услуги, которые предоставляют региональные власти, Российский экспортный центр, министерства и другие организации. Чтобы не было беготни по разным офисам и лишней головной боли», — пояснила Вероника Никишина.

Презентация проекта Московской области и АО «РЭЦ» по интеграции информационных систем состоялась на ПМЭФ. Руководство компании «Томаки» — лидера рынка производства продуктов питания японской и паназитской кухни — призналось, что федеральные меры поддержки, доступные, в том числе, в цифровом формате, очень помогли их бизнесу.

«Томаки» выставляет свою продукцию в шоурумах АПК во Вьетнаме и ОАЭ, которые организует РЭФ.

«Коллаборация правительства Московской области и РЭЦ позволит таким предпринимателям, как я, не потеряться в океане мер поддержки, а найти нужные именно мне услуги в одном месте», — констатировал бенефициар ООО «Томаки» Андрей Белянин.

Он добавил, что сможет прямо из офиса в Люберцах найти новых партнеров за рубежом, зайдя на портал invest.mosreg и перейдя к перечню мер поддержки — в том числе поддержки экспорта со стороны Московской области и РЭЦ.