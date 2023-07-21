Подмосковье 21 июля 2023, 16:13 «Хватает места и для детей, и для взрослых». Андрей Воробьев — о благоустройстве парка «Взлет» в Домодедове Губернатор Воробьев рассказал о благоустройстве парка «Взлет» в Домодедове

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Парк «Взлет» откроется в Домодедове после благоустройства 22 июля. Перед открытием нового общественного пространства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с жителями и отметил большое значение создания новых мест отдыха.

Всего в Подмосковье сейчас работают 184 парка. Каждый год после благоустройства открываются около 10 новых территорий. В них жители могут отдохнуть, заняться спортом или посетить кафе.

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«Нам очень важно, чтобы жизнь каждого парка была содержательной. Во „Взлете“ хватает места и для детей, и для взрослых. Много различных спортивных возможностей: волейбол, баскетбол, теннис, футбол — все, что хочешь. Уже сейчас в парке достаточно много людей, а завтра, в день открытия, будет еще больше», — сказал глава региона.

Благоустройство парка началось в прошлом году. Новый облик получили спортивный клуб «Авиатор» и пруд Лесной. Работы затронули территорию площадью 35 гектаров. По словам директора парка Юлии Смирновой, главной точкой притяжения жителей здесь станет водоем.

«Привели в порядок зону отдыха у воды, сделали спортивный кластер в парке — многофункциональную площадку, теннисный корт, зону воркаута с турниками и тренажерами, детскую игровую площадку с тренажерами. Также здесь большая зона выгула собак, где возможно отпустить домашних животных побегать и потренировать их», — поделилась она.

В парке появились велодорожки, пешеходные тропинки, детские и спортивные площадки, а также зона отдыха, пляж, амфитеатр, удобный спуск к воде и навес с качелями. На территории спортклуба «Авиатор» обновили стадион и организовали дополнительные места для занятий спортом, а в августе там появятся новые трибуны.

Жители округа уже оценили обновленный парк и отметили, что там с комфортом могут отдохнуть как взрослые, так и дети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность парков. Такие места для отдыха, прогулок и занятий спортом, по его словам, очень востребованы у жителей.

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