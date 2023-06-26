Подмосковье 26 июня 2023, 14:55 Губернатору Воробьеву назвали главные темы обращений жителей Советник главы Подмосковья Окуджава: число коллективных обращений к губернатору выросло

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Количество обращений жителей Подмосковья к губернатору Андрею Воробьеву на электронную почту за квартал снизилось, при этом число коллективных жалоб выросло. Об этом на совещании главы региона с зампредами рассказала советник губернатора Московской области в ранге министра Хатиа Окуджава. Она назвала главные темы обращений и привела примеры случаев, когда проблему не удалось решить с первого раза и жители были вынуждены направлять повторные заявки.

По словам советника губернатора, поступающие жалобы тщательно анализируются, проблемы решаются во взаимодействии с главами городских округов, депутатами и отраслевыми ведомствами. За три месяца в адрес Андрея Воробьева поступило 8875 обращений и 198 коллективных жалоб. В среднем на почту губернатора в день приходит по два коллективных обращения.

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Хатиа Окуджава предположила, с чем связано снижение общего количества заявок и увеличение числа коллективных.

«С одной стороны, это значит, что эффективность работы выше, потому что мы обращения вручную отрабатываем. С другой — это сигнализирует, что единичные обращения не всегда качественно отрабатываются. Чаще всего это означает, что заявитель был вынужден собирать подписи людей и отправлять жалобу губернатору, потому что ранее его обращение проигнорировали, например пришла отписка, а повторная жалоба была отработана некачественно или закрыта без решения проблемы», — заметила она.

Окуджава добавила, что коллективная жалоба — всегда крайняя мера, чтобы достучаться до властей. В этом квартале люди чаще всего адресовали такие обращения Минтрансу Московской области. Основные темы коллективных обращений за квартал — дороги и транспорт (43 обращения, 3405 подписей), ЖКХ (33 обращения, 1478 подписей), содержание многоквартирных домов (23 обращения, 1300 подписей). Также в топ-5 вошли темы благоустройства и экологии.

Украденный дорожный знак

Житель Истры оформил на «Доброделе» обращение с просьбой установить в населенном пункте, где нет тротуаров, дорожный знак «Жилая зона», который обезопасит жителей. Вначале заявителю сообщили, что знак уже установили, даже приложили фото, но позже оказалось, что этого не произошло. Он направил повторное обращение, на него снова отреагировали, однако знак опять «исчез». Жители заподозрили, что рабочие для вида устанавливают временный знак, фотографируют, убирают его и уезжают.

По словам Окуджавы, это не первый подобный случай со стороны ведомств и муниципальных администраций. Она подчеркнула, что нельзя допускать дезинформацию, а если такое произошло, следует наказать виновных, решить проблему и извиниться перед людьми.

Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова пояснила, что дело обстояло несколько иначе: оказалось, что дорожный знак требовал усиления столба, иначе его могли украсть. Подрядчик увез его и через неделю поставил повторно. Сейчас знак на месте.

При этом глава Истры Татьяна Витушева заявила, что знак поставили в середине мая, но через неделю его украл сосед. Затем его нашли на частной земле, подрядчик усилил его и вернул.

«Культуру на улицах надо [поднимать], наказывать надо. Какое право имеет человек на свою частную собственность утаскивать этот знак? Непонятны мотивы», — заметил Андрей Воробьев.

Одна яма — 18 писем

Еще одно показательное повторное обращение поступило от Андрея Приходько, который попросил отремонтировать яму на дороге в промзоне в Химках. По словам советника губернатора, житель написал три одинаковых письма в разные ведомства: в администрацию города, в ГУСТ и в Минтранс. Чтобы разобраться, чья эта дорога, ведомства направили друг другу 18 писем, при этом житель получил 14 ответов, а яму так никто и не собирался ремонтировать. Заявитель направил обращение к губернатору с просьбой разобраться в ситуации.

«Таких обращений тоже немало, и нам необходим пересмотр существующих алгоритмов рассмотрения обращений граждан, чтобы человек получал один аргументированный ответ на одну просьбу, при этом его проблема решалась, а не тонула в бюрократии», — заметила Хатиа Окуджава.

По ее словам, в подмосковном Мингосе уже начали разработку нового алгоритма ответа на обращения жителей. Планируется собрать рабочую группу, чтобы через месяц или два представить системное видение оптимизации работы с обращениями граждан и предложить пилотный проект для реализации.

«Какой позор, 14 ответов получил. <…> Многовато бумаг получилось из-за одной ямы», — констатировал губернатор Воробьев.

Он попросил первого замминистра Алексея Бирюкова высказаться по этому поводу. Тот пояснил, что территория была частной, а дальше пришлось долго искать собственника. Яму в итоге заделали в июне, добавил глава Химок Дмитрий Волошин.

Хатиа Окуджава затронула тему канцеляризмов в ответах на обращения жителей. Она привела в пример обращение Ивана Савостикова на огромные очереди на маршрутку от его ЖК до ближайшего метро, на которое перевозчик и Минтранс ответили однотипно: отчитались о проведенном инструктаже водителей, нормах перевозки и интервале движения, — но по сути это были отписки. Заявитель был вынужден прислать повторную жалобу в адрес губернатора.

«Такие ответы больше не соответствуют духу времени ни по форме, ни по содержанию. <…> Нужно отказаться от канцеляризмов, писать ответы простым человеческим языком и по существу, оставлять актуальный рабочий номер, по которому заявителю ответят», — указала советник губернатора.

Она добавила, что работа по обновлению ответов уже началась. Алексей Бирюков, в свою очередь, сообщил, что она уже ведется с Минсельхозом (и закончится в течение недели), а для остальных ведомств шаблоны исправят в течение месяца.

Нетипичная ошибка

Еще два обращения касались голосования на портале «Добродел». Как оказалось, в редких случаях дороги, дворы, детские площадки, победившие в голосовании жителей и подлежащие благоустройству, в итоге не обновляются и не ремонтируются. Жители недоумевают, в чем смысл голосования. Например, в Талдоме до голосования ошибочно допустили дорогу, требующую не простого, а капитального ремонта, на который нужно больше средств: необходимо снимать плиты и класть асфальт. Этим займутся к следующему году, рассказала Анна Кротова. Она заверила, что речь идет о единичных случаях.

«Это очень некрасиво. Люди поверили, проголосовали… Это крайне дискредитирует нас», — констатировал губернатор Воробьев.

Он поручил проанализировать типичные ошибки, из-за которых подобные проекты не реализуются.