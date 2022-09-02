Грузовики «Доброго дела» привезли наборы для учеников ДНР
Волонтеры Подмосковья привезли канцелярские наборы для школьников Донбасса
Источник фото «360»
Грузовики гуманитарной акции «Доброе дело» привезли из Московской области канцелярские наборы, краски, карандаши, ручки, рюкзаки, а также посуду для школ Донецкой Народной Республики. Грузовики заехали в населенные пункты Тельмановского района, где их встречали дети и учителя. Волонтеров сопровождала корреспондент «360» Ольга Мациевская.
Грузовики «Доброго дела» привезли более полутора тысяч наборов для школьников, а также посуду для школьных столовых.
Реклама
Тарелки, чашки и столовые приборы очень нужны, так как в одном из учебных заведений мародерствовали украинские боевики. Об этом рассказала глава администрации Тельмановского района Наталья Великодная.
Реклама
«В школе Старогнатовки было прямое попадание в спортивный зал. А потом там боевики ВСУ устроили мародерство. Оргтехнику, посуду, мебель — все вынесли. Что-то мы покупаем сами, а где-то помогает гуманитарная помощь», — рассказала она.
Источник фото «360»
Глава администрации отметила, что все 16 школ района готовы к приему учеников. Ремонт продолжается только в местной гимназии силами подрядчиков из Московской области.
Наталья Великодная подчеркнула, что к 1 сентября все школы начнут работать как обычно.
«Помощь для нас очень важна. Это внимание и забота о детях, чтобы они приступили к учебному процессу. Мы все очень благодарны Московской области за оказанную поддержку», — заявила она.
Собеседница отметила, что дети очень ждут начала учебы. Почти два года — сначала из-за пандемии, а потом из-за обстрелов — школьники не появлялись в классах. Сейчас их ждут новые, благоустроенные учебные заведения с новой мебелью, поэтому детей просто тянет учиться.
Источник фото «360»
Ребята встретили грузовики «Доброго дела» около Кузнецово-Михайловской школы. На вопрос о том, соскучились ли они по учебе, все хором ответили, что очень сильно.
Старшеклассники помогли подмосковным волонтерам разгрузить машину и перенести все в коридор школы.
«Последние три или четыре месяца было очень сложно. Особенно начальным классам было тяжело учиться дистанционно. Но этот учебный год мы начинаем очно. Мы этому рады. Родители и дети к этому готовы», — заявила директор школы Эмилия Холодырева.
Подмосковные волонтеры вручили ей ноутбук от ветеранов Чкаловского и Монинского гарнизонов Подмосковья. Директор поблагодарила за подарок и пожелала всем мирного неба.