Эксклюзив 02 сентября 2022, 23:11 Поделиться Telegram

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Viber Грузовики «Доброго дела» привезли наборы для учеников ДНР Волонтеры Подмосковья привезли канцелярские наборы для школьников Донбасса Источник фото «360»

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Грузовики гуманитарной акции «Доброе дело» привезли из Московской области канцелярские наборы, краски, карандаши, ручки, рюкзаки, а также посуду для школ Донецкой Народной Республики. Грузовики заехали в населенные пункты Тельмановского района, где их встречали дети и учителя. Волонтеров сопровождала корреспондент «360» Ольга Мациевская.

Грузовики «Доброго дела» привезли более полутора тысяч наборов для школьников, а также посуду для школьных столовых.

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Тарелки, чашки и столовые приборы очень нужны, так как в одном из учебных заведений мародерствовали украинские боевики. Об этом рассказала глава администрации Тельмановского района Наталья Великодная.

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«В школе Старогнатовки было прямое попадание в спортивный зал. А потом там боевики ВСУ устроили мародерство. Оргтехнику, посуду, мебель — все вынесли. Что-то мы покупаем сами, а где-то помогает гуманитарная помощь», — рассказала она.

Источник фото «360»

Глава администрации отметила, что все 16 школ района готовы к приему учеников. Ремонт продолжается только в местной гимназии силами подрядчиков из Московской области.

Наталья Великодная подчеркнула, что к 1 сентября все школы начнут работать как обычно.

«Помощь для нас очень важна. Это внимание и забота о детях, чтобы они приступили к учебному процессу. Мы все очень благодарны Московской области за оказанную поддержку», — заявила она.

Собеседница отметила, что дети очень ждут начала учебы. Почти два года — сначала из-за пандемии, а потом из-за обстрелов — школьники не появлялись в классах. Сейчас их ждут новые, благоустроенные учебные заведения с новой мебелью, поэтому детей просто тянет учиться.

Источник фото «360»

Ребята встретили грузовики «Доброго дела» около Кузнецово-Михайловской школы. На вопрос о том, соскучились ли они по учебе, все хором ответили, что очень сильно.

Старшеклассники помогли подмосковным волонтерам разгрузить машину и перенести все в коридор школы.

«Последние три или четыре месяца было очень сложно. Особенно начальным классам было тяжело учиться дистанционно. Но этот учебный год мы начинаем очно. Мы этому рады. Родители и дети к этому готовы», — заявила директор школы Эмилия Холодырева.

Подмосковные волонтеры вручили ей ноутбук от ветеранов Чкаловского и Монинского гарнизонов Подмосковья. Директор поблагодарила за подарок и пожелала всем мирного неба.

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