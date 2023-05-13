Подмосковье 13 мая 2023, 09:44 Глава Серпухова встретился с участниками СВО

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В Серпухове прошла встреча с военными, которые проходят службу в зоне проведения спецоперации. С бойцами пообщался глава городского округа Сергей Никитенко.

В отпуск по ранению приехал Александр из Пущина. Все свое время мужчина проводит в кругу семьи — с женой, дочкой и братом. Накануне Дня Победы поздравить бойца приехали почетные гости.

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«Мы знали, Саш, что ты сейчас находишься в отпуске по излечению, очень важно было с тобой встретиться в преддверии праздника», — отметил Никитенко.

Слова поддержки бойцу также выразили депутат городского совета Юлия Громова, чемпион мира по боксу Федор Чудинов, представители общероссийской организации «Здоровое Отечество» и руководитель общественной организации «Русич».

«Он всегда говорит всегда о патриотизме: если не мы, то кто. [Александр] сейчас скромничает, а на самом деле глубоко патриотичный человек», — заметила Громова.

Заслуженный мастер спорта Федор Чудинов отметил, что сейчас взрослые подают пример своим поведением будущим поколениям.

«Нужно, чтобы дети видели и понимали, что необходимо именно за правду стоять», — подчеркнул боксер.

У Александра большой военный опыт: большую часть жизни он провел в армии. Поэтому на передовую отправился добровольцем. Мужчина проходил службу в штурмовой разведывательной группе, пока не получил ранение кисти руки и контузию.

Силу духа боец не утратил. Сейчас он проходит реабилитацию, а после полного восстановления готов вернуться на передовую.

Глава «Русича» Андрей Тихонов поблагодарил военного за ратное дело и службу России.

С Днем Победы Сергей Никитенко поздравил и военнослужащего Дмитрия, который недавно приехал домой на время отпуска.

«Вы, ребята, находитесь в одном ряду с ветеранами [Великой Отечественной войны], чей подвиг бессмертен, которыми мы гордимся», — сказал глава округа.

Дмитрий в отпуске встретили мама, невеста Кристина и брат. Для них военный — настоящий герой. Родные приняли участие мужчины в спецоперации как необходимость и долг.

Представители общественных организаций пожелали бойцу удачи на передовой.

В Протвине Сергей Никитенко пообщался с военнослужащим по имени Евгений и его большой дружной семьей: супругой Аленой и двумя дочерями, средней и младшей. Старшей уже 21 год. В этом году девушка окончит Тимирязевскую академию. Сам мужчина отправился на передовую добровольцем, на несколько дней вернулся в отпуск к родным и скоро снова вернется в зону спецоперации.

«[Хочу] пожелать вам счастья, мира, добра, благополучия вашей семье и дому. [Ждем] скорейшего возвращения с победой <…> в наш городской округ. Будем встречать вас как героев», — заключил глава Серпухова.

Поздравления ко Дню Победы от губернатора Московской области Андрея Воробьева и Сергея Никитенко ранее получили и ветераны Великой Отечественной войны.

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