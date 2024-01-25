Подмосковье 25 января 2024, 16:27 Газовые участковые в Подмосковье начали плановое техобслуживание оборудования Телеканал «360»

Читать 360tv в

С 2024 года техобслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Подмосковья проводит АО «Мособлгаз». Это гарантирует единый стандарт качества выполнения работ. Проводить техобслуживание будут газовые участковые.

Отличить сотрудников можно по специальной униформе. Газовики начинают проверку, показывая удостоверения с QR-кодом. Специалисты интересуются у жителей, есть ли у них какие-то жалобы или просьбы.

Важная деталь: денег за работу газовщики не берут. Оплата за техобслуживание проходит по единому платежному документу. Если специалист все же просит рассчитаться или предлагает приобрести якобы необходимое оборудование — возможно, это мошенник. В таком случае нужно обратиться в «Мособлгаз» и узнать, проводится ли в этот день техобслуживание по данному адресу.

«Предварительно ребята объясняют, для чего это, как будет проходить. Мы смотрим за их работой — проверяется каждая конфорочка, обязательно кран. У меня стоит уловитель газа, они обязательно [его] смотрят. Это априори очень нужная вещь», — рассказала жительница Подмосковья Елена.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Газ в доме — это не только тепло и комфорт, но и ответственность. Договоры на техобслуживание от имени собственников заключает управляющая компания, далее — дело за жителями. Раз в год они обязаны предоставлять газовщикам доступ в квартиру. И это действительно важно.

«Шутить с этой средой нельзя. Любая утечка, даже маленькая, может превратиться в огромную беду. Законодательством установлено, что раз в год необходимо выполнять работы по техническому обслуживанию газового оборудования. Жить с газом гораздо приятнее, но, если еще и безопасно — то в 10 раз», — отметил заместитель главного инженера АО «Мособлгазсервис» Павел Северов.

Жильцов многоквартирных домов предупреждают о визите специалистов заранее. Сотрудники приходят строго по графику. За две недели до проверки в подъезде повесят объявление, жителям отправят электронное письмо с напоминаем, а за три дня до прихода бригады людей дополнительно обзвонит робот.

График работ можно найти на сайте «Мособлгаза». Для этого нужно вбить адрес в специальную строку в разделе «Техническое обслуживание».