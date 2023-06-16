Эксклюзив 16 июня 2023, 16:59 «Формат надзора 2.0.». Подмосковье стало первым регионом в России, заставившим нейросеть следить за чистотой на улицах Министр Аипова рассказала, как в Подмосковье нейросеть учили следить за чистотой на улицах

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Московская область на Петербургском международном экономическом форуме представила стенд с машинами, обладающими искусственным интеллектом. Они помогают инспекторам ГУСТ фиксировать дефекты в содержании территорий региона. Руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова рассказала «360», что, когда нейросеть выявляет нарушение, она формирует постановление и направляет его через портал «Госуслуги» управляющей компании.

Как начиналась работа?

Нейросеть решили привлечь для мониторинга, чтобы работа выполнялась быстрее.

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«На шесть автомобилей инспекторов поставили по три широкоформатные камеры. Машины следовали по определенным маршрутам, где были нарушения, и мы учили искусственный интеллект определять дефекты», — рассказала Аипова.

Нейросеть тестировали в разных условиях, любую погоду и время года.

Как это выглядит?

Руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра объяснила, что на обычные легковые машины установили камеры, которые по размеру близки к фотоаппарату.

«Система ИИ обрабатывает данные так, что при скорости 60-90 километров в час все можно выявить», — заявила собеседница издания.

Учить нейросеть — работа не сложная, но трудоемкая, призналась собеседница канала. Искусственному интеллекту необходимо объяснить, что плохо, а что — хорошо.

«В нейросеть грузится много примеров, далее программируются пошаговые действия. Искусственный интеллект анализирует те или иные видео, учится, ему указывают на ошибки», — поделилась Аипова.

В среднем дефекты, которые обнаруживает нейросеть, коммунальщики устраняют за неделю.

«Нейросеть — это такой формат надзора 2.0. Когда она выявляет нарушение, то формирует постановление и направляет его через госуслуги управляющей компании. Уже порядка 500 [постановлений] на 13,5 миллиона рублей. Но штрафы не самоцель», — подчеркнула Аипова.

Самые распространенные нарушения — вандальные надписи и ямы на дорогах, сообщила спикер.

Московская область первая

Подмосковье — первый регион, который внедрил такую технологию для слежения за чистотой на улицах, рассказала Аипова. Аналог есть в столице, там умная система фиксирует неправильную парковку.

«Когда инспекторы „ходили ногами“, мы за три недели успевали охватить все объекты, за которые отвечаем. Теперь мы делаем это быстрее в пять раз. Всего нам нужно 20 комплексов — чем быстрее нашел, тем быстрее устранил. Этого количества хватит для всей Московской области», — отметила Аипова.

Министр добавила, что машина не везде может проехать, поэтому от «походов» инспекторов регион не откажется.

Пока процесс работы следующий: автомобиль снимает видео, нейросеть анализирует картинки с дефектами, в отдельной системе инспектор проверяет верность данных, подписывает постановление.

«Этот процесс занимает у инспектора 10 секунд, сверяет, подписывает электронной подписью. Постановление всегда проверяется, но мы немного меняем подход того, чем занимаются инспекторы: пытаемся наладить системное содержание. Он должен быть заинтересован в том, чтобы коммунальщики работали хорошо, мы немного меняем призму того, на что воздействовать», — рассказала спикер.

Главная цель умных машин

Аипова подчеркнула, что управляющие компании думали, что «заслуженное наказание их не настигнет», но это не так.

«Подчеркну, что штраф — это не самая главная цель. Мы хотим, чтобы УК работали качественно и в срок. Есть те, кто без надзора вообще работать не хочет», — призналась она.

По словам спикера, технология уже заинтересовала и другие регионы: Петербург, Тульскую область. В этом году компания собирается закупить еще шесть машин, чтобы оборудовать их искусственным интеллектом.

«В среднем с помощью ИИ выявили 45 700 нарушений, порядка 35 тысяч устранено, средний срок устранения — семь дней», — заключила собеседница.