Эксклюзив 14 июня 2023, 17:52 «Есть классные программы». Фермер-сыровар Олег Сирота рассказал, как получить землю в Подмосковье Фермер Сирота: Подмосковье может похвастаться рекордным аграрным бюджетом РИА «Новости»

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Московская область может похвастаться рекордным аграрным бюджетом, заметил фермер-сыровар Олег Сирота в беседе с «360» на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, получить участок земли в этом регионе несложно.

«Окружили заботой»

«Я пробовал восемь лет назад под первую сыроварню, сейчас оформляли пять гектаров под новое производство, получили за три месяца и восемь дней. И это реально. Мы получили за фантастические деньги — рубль в год», — поделился бизнесмен.

Он добавил, что в Подмосковье начали выделять участки и под промышленность — его сосед без торгов начал строить завод по производству женской и мужской косметики, и в Мининвесте его окружили заботой.

Он рассказал, что сам входил в комиссию по выдаче грантов и убедился: все, кто приходит с «нормальными проектами», действительно получают гранты — если не в первый год, то во второй точно.

Субсидии и налоги

«С кредитами в России тяжеловато, но в Московской области есть классные программы и для этого — кредиты областного фонда кредитования до пяти миллионов рублей. Пятьсот тысяч вообще выдаются по двум документам для предпринимателей. В банке уже могут быть всякие сложности», — продолжил фермер.

Он сообщил, что всего получил около 18 миллионов рублей в качестве гранта на ферму, Тридцать пять миллионов — на сыроварню. Около 25 миллионов пришлись на субсидии Мининвеста на закупку оборудования. Это «очень крутая субсидия», но получатель должен выполнить свои обязательства. Сироте и его коллегам это далось легко.

Он отметил, что фермеры, желающие получить землю, могут прийти в Минсельхоз, предприниматели — в Мининвест. Нужно рассказать о себе, после этого вас направят к профильным заместителям министра.

«Тебя могут хорошо прокачать. <…> За тебя вписываются, тебе помогают. У нас почему такой расцвет — у нас не отбивают желание. Это возможно», — констатировал Олег Сирота.

Еще больше сыра

После того как правительство создает условия, фермер или предприниматель двигается дальше самостоятельно. Хотя со сбытом тоже есть поддержка — можно «поставить свой фудтрак или автолавку» и получить точку в очень короткие сроки. Сирота отметил, что в Московской области упростили регистрацию мобильных объектов торговли.

«Московская область — это наш главный рынок сбыта. Мы нигде не продаем столько сыра», — признался он.

Часть техники на производстве российская, часть — китайская, из-за рубежа привозят в основном «специфические вещи», которые в России не производятся. С ввозом проблем не возникало.

В планах — варить на новом заводе в четыре раза больше: 20 тонн сыра в день. А в мечтах еще и создание отдельного завода по производству сыров с плесенью. Фермер отметил, что в России стоило бы создать колледж для обучения сыроваров и технологов.