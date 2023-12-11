Подмосковье 11 декабря 2023, 14:01 Еще семь соцобъектов построят в Подмосковье до конца 2023 года Министр Локтев: в Подмосковье до конца 2023 года появится еще 7 соцобъектов Пресс-служба губернатора Московской области

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В 2023 году в Московской области планировали построить 57 объектов социальной инфраструктуры. Из них 50 уже возвели и большинство из них открыли, до конца года осталось построить еще семь. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев на совещании с зампредами.

«В следующем году у нас в планах — 72 объекта. Традиционно большую часть составляют объекты образования. Также в 2024 году значительный прирост по строительству объектов здравоохранения», — добавил Локтев.

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По словам министра, в 2023 году за счет бюджета в регионе открыли 23 школы и 13 детских садов, а также три образовательных кластера: физтех-лицей имени Капицы, гимназию имени Примакова и технолицей имени Долгих. В Одинцове заработала самая большая в Московской области школа — на 2200 мест. Всего в округе создали 2700 мест в школах и 700 — в детсадах.

Самая масштабная программа

В Мытищах, по словам Локтева, с начала года появилось 1300 новых мест для школьников и 570 — для дошкольников.

В микрорайоне Дрожжино в Ленинском округе открылась большая школа, в Восточном Бутово — два детских сада.

За шесть месяцев по поручению губернатора Воробьева достроили брошенную школу в Дмитрове (село Озерецкое). Новые школы появились также в Раменском, Рузе, Чехове, Шатуре, Пушкино и других округах.

«Завершаем в этом году строительстве четырех школ и переходим к их оснащению в начале 2024 года. Всего в 2023 году было введено 36 объектов образования. Это самая масштабная программа по вводу за счет бюджета Московской области», — продолжил Владимир Локтев.

По его словам, программа на 2024 год будет «не менее масштабной»: в планах — появление 25 школ, из которых 22 откроются уже к 1 сентября, и 11 детских садов. Предполагается, что ученических мест создадут на 10 тысяч больше, чем в 2023 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обновленный лицей в Протвине и высоко оценил качество проведенных работ.